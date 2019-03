Conclusi gli interventi di pulizia straordinaria e manutenzione a sud di Pisa

Conclusi gli interventi di pulizia straordinaria e manutenzione in alcune strade della zona sud della città che hanno visto la collaborazione tra il Comune (assessorati lavori pubblici, ambiente, mobilità e commercio) le aziende Pisamo e Avr e l’hotel Galilei. Lavori che avevano l’obiettivo di riqualificazione di alcune zone letteralmente abbandonate nella periferia sud e che nel tempo erano finite per diventare luoghi di prostituzione, spaccio, discariche abusive.

«Esprimo la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale - dice l’assessore ai lavori pubblici Raffaele Latrofa – per questi interventi migliorativi. Non è il primo caso nel quale il buon esempio dato dal pubblico, genera un meccanismo virtuoso che stimola anche il privato ad attivarsi e quando le due componenti vanno avanti di pari passo la lotta al degrado diventa efficace e duratura».

Alcuni interventi sono partiti a inizio anno, altri nel mese di febbraio e hanno riguardato la pulizia straordinaria nella zona compresa tra via Chiassatello e il Canale dei Navicelli, in prossimità di Corte Sanac. L’area è stata oggetto di pulizia, taglio erba, pulizia caditoie con autospurgo, rifacimento segnaletica orizzontale e verticale per il riordino della sosta. La parte finale dell’area è stata chiusa attraverso la collocazione di new jersey al fine di evitare situazioni di degrado persistente.

Stesso tipo d’intervento in via Mezzanina, zona People Mover, con una manutenzione specifica per la strada bianca attraverso la posa in opera di materiale stabilizzato e la chiusura su ambo i lati con new jersey, per garantire l’accesso solo ai soggetti autorizzati (Acque, Consorzio di bonifica, RFI).

Terzo intervento in via Darsena, con uno spiegamento di forze da parte di AVR per rimuovere quintali di spazzatura e materiale ingombrante abbandonato nel corso degli anni ai lati della viabilità che accede alla Società Navicelli, Agenzia delle Entrate e Hotel Galilei. Anche in questo caso sono stati collocati dei new jersey su una lunghezza pari a circa 40 metri per evitare l’abbandono di rifiuti. Importante contributo anche da parte dell’Hotel Galilei che, con propri operatori, ha pulito e riordinato le proprie pertinenze rendendo gradevole tutta l’area. Si è proceduto inoltre alla manutenzione ordinaria della sede stradale con asfalto a caldo e il riordino della segnaletica verticale posta nelle isole spartitraffico collocate all’intersezione con la strada Aurelia. Infime, è stato collocato il divieto di fermata con lo scopo di eliminare la permanenza di autocarri e rimorchi.

