Consulenze e visite mediche gratuite, una giornata speciale a Carmignano

Un’intera giornata dedicata alla salute, dalle consulenze e visite mediche gratuite agli incontri a tema: domenica 24 marzo torna l’appuntamento con “Sanità aperta”, l’iniziativa organizzata dall’assessorato alla Sanità e alle Politiche sociali del Comune di Carmignano e dall’Assistenza Medicea di Comeana, in collaborazione con i Lions Club Poggio a Caiano - Carmignano - Medicei.

Dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 nei locali dell’Assistenza Medicea (via Machiavelli 9/c, Comeana), saranno presenti medici e professionisti del settore che offriranno consulenze e visite gratuite in diversi ambiti: agopuntura, dottor Gino Giusti; cardiologia, dottore Silvano Ferracani; dermatologia, dottore Simone Poli; medicina dello sport col dottore Roberto Rempi; odontoiatria a cura del dott. Matteo Cigna; pediatria dottoressa Elisabetta Terlicher; cardiologia dott. Manuel Biagioli; colesterolo – glicemia con un infermiere dell’Area Sanità; fisioterapia dottoressa Serena Gardellin; ortottista a cura di Ottica Radar; medicina dello sport dott. Giulio Tempesti e posturologia con la dottoressa Daniela Giacchè.

“La salute di tutti noi cittadini è da considerarsi un ‘bene comune’ da preservare e averne cura – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Federico Migaldi -. Partecipare a questa iniziativa di prevenzione è un atto di responsabilità verso se stessi, la propria famiglia, e la società”.

La partecipazione è libera, ma è gradita la prenotazione presso l’Assistenza Medicea telefonando al numero 055 8710003. E’ possibile richiedere il servizio di trasporto per partecipare all’iniziativa (su prenotazione).

Novità di quest’anno, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 allo Spazio Giovani (piazza C. Battisti, Comeana), si terrà un incontro sul tema “La famiglia di fronte alla disabilità: chi si prende cura di chi si prende cura?” a cura degli esperti psicoterapeuti della cooperativa Humanitas dottoressa Lisa Fischietti e dottor Massimiliano Rossi.

“L’azione primaria non è l’intervento ma la corretta e puntuale prevenzione. Ed è proprio su quest’ultima che si fonda l’Assistenza Medicea. Quindi quale miglior formula se non quella di promuovere una giornata di prevenzione gratuita? Questa, Sanità Aperta – ha spiegato Alberto Corona, presidente dell’Assistenza Medicea di Comeana -. Per questo sposiamo in pieno il progetto promosso dal Comune, perché racchiude prevenzione e visite gratuite aperte a tutti. Anche i servizi che quotidianamente offriamo sono gratuiti, questa iniziativa dunque è in piena sintonia con la nostra missione associativa sanitaria. Le visite e le consulenze di domenica saranno dunque rivolte a tutta la cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi, sarà una giornata all'insegna della salute e della prevenzione".

"Da anni come Lions Club promuoviamo questo intervento sanitario sul territorio - ha aggiunto Gino Giusti del Lions Club Poggio a Caiano, Carmignano, Medicei -. Duplice dunque l'obiettivo di Sanità Aperta: da un lato far conoscere l’azione generale del Lions Club Internazionale, dall'altro offrire un servizio alla cittadinanza, che può per l'occasione usufruire di alcune prestazioni sanitarie eseguite da personale specializzato, che fornisce le proprie competenze al prossimo in forma del tutto gratuita. Un modo per integrare meglio una struttura sul territorio, e per restituire alla cittadinanza un servizio fondamentale".

