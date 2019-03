Criteria giovanili di Riccione, due titoli per Tnt Empoli

Atleti del T.N.T. Empoli fantastici ai Criteria nazionali giovanili di Riccione in vasca corta. Nella sezione maschile (categoria Juniores) la società biancazzurra ha conquistato due titoli italiani, una medaglia d'argento e una di bronzo. Entrambe le vittorie sono state ottenute da Alessio Gianni (classe 2002) sui 200 delfino col tempo di 2'01”20 e nei 400 misti nuotati in 4'17”54. Seconda posizione per il coetaneo Ernesto Saccardi nei 100 delfino col crono di 55”04 e terza piazza alla staffetta 4x200 stile formata, in ordine d'entrata in acqua, da Mario Nicotra ('02), Gianni, Filippo Monepi ('01) e Saccardi. A corredo dei quattro podi, i concorrenti della società presieduta dal dt Giovanni Pistelli hanno nel complesso rispettato le aspettative.

In dettaglio, Alessio Gianni vanta anche il 4° posto sui 200 dorso, il 5° nei 200 misti e il 9° sui 50 stile. Da parte sua, Ernesto Saccardi ha pure concluso 6° i 200 delfino e 11° i 200 stile. Quindi Mario Nicotra è arrivato 4° sui 200, 5° nei 100, 8° sui 50 stile; 9° nei 50 e sui 100 dorso. Filippo Monepi, dal proprio canto, ha terminato 7° i 400 e 12° i 200 stile. Mattia Lupi è uscito dalla rassegna romagnola col 15° gettone nei 400 e il 26° sui 200 misti; Alessio Daini si è classificato 17° nei 1500 e 22° nei 400 stile. Inoltre, 5a la staffetta 4x100 stile di Nicotra-Saccardi-Monepi-Gianni e 13a quella 4x100 misti con Gianni-Lupi-Saccardi-Nicotra. Nei Cadetti, Andrea Zannelli è risultato 12° nei 100, 13° sui 50 e 15° nei 200 dorso. Fra i Ragazzi, Niccolò Dini si è congedato 18° sui 200 e 19° nei 100 rana; Matteo Prislei 32° sui 200 dorso.

Nelle gare femminili Juniores, le prestazioni più significative sono state di Ester Iula (classe 2004): 13a sui 200 delfino, 15a nei 400 misti, 17a sugli 800 e 30a nei 400 stile. A seguire, Alice Lupi: 13a sui 50 e 27a nei 100 dorso; Alice Mencherini: 21a sui 200 rana, 25a nei 200 e 27a sui 400 misti; 25a la staffetta 4x100 misti, composta da Lupi, Mencherini, Iula e Sofia Spinelli. Nelle Ragazze, 31a Anita Savino sui 200 misti.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

