Festival VolterraTeatro, pubblicato il bando per il 2019

È stato pubblicato sulla piattaforma “Start” il bando per l’edizione biennale 2019 del Festival VolterraTeatro, riservato alle cinque compagnie toscane che hanno partecipato alla manifestazione di interesse dello scorso anno. Il termine ultimo per inviare i progetti è il 29 marzo; il 3 aprile verranno aperte le buste e inizierà così il processo di valutazione ed assegnazione della gestione del Festival. «Sono veramente felice di poter dare finalmente questa notizia che permetterà finalmente la prima edizione biennale del Festival – dichiara l’assessore alla cultura Eleonora Raspi -. Ci aspettiamo un grande 2019, che possa essere vissuto come un rilancio ulteriore della manifestazione».

Nato nel 1987 per volere di Vittorio Gassman, il Festival ha visto la direzione artistica di vari registi di valore, tra cui quella di Armando Punzo dal 2000 al 2016. Già da subito, ospitando decine di maestri e giovani compagnie, si è affermato come un’importante esperienza di elevato tenore culturale fino a diventare un luogo di teatro internazionale. Pur mantenendo il suo centro nevralgico nella città di Volterra, è inoltre riuscito a coinvolgere un territorio più vasto creando una vera e propria rete con i comuni di Pomarance, Castelnuovo e Montecatini Val di Cecina in particolare, ma anche con Monteverdi in passato.

Fonte: Comune di Volterra

