Imprenditori nel settore meccanico, progetto per 13 iscritti

La Confartigianato Imprese Firenze, con la partnership dell'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa, è promotrice di un progetto gratuito rivolto a sei adulti over 30 e a sette giovani dai 18 ai 29 anni che permetterà loro di potersi formare in modo da avere le basi per diventare imprenditori. Grazie al finanziamento della Regione Toscana, con risorse del POR-FSE 2014-2020 nell'ambito del progetto Giovanisì, sono stati organizzati due corsi denominati Mecc_Art, i quali in 76 ore di lezione daranno ai partecipanti orientamento, formazione e consulenza per la creazione di impresa e lavoro autonomo nel settore della meccanica strumentale. Il progetto rientra nella filiera della Meccanica, settore strategico per il comparto economico del Circondario Empolese Valdelsa.

“L’obiettivo – spiegano da Cedit, agenzia formativa del sistema Confartigianato in Toscana che ospiterà le lezioni nella sua sede di Firenze – è quello di trasferire metodi e strumenti operativi che consentano la valutazione da parte dei 'creatori d’impresa' e dei lavoratori autonomi della fattibilità del proprio business e del rischio imprenditoriale ad esso collegato”.

I due corsi, pur differenziati dalle fasce di età 18-29 e over 30, tutti destinati a persone inattive, inoccupate o disoccupate con diploma di scuola secondaria superiore, si tengono nelle stesse modalità. Per avere le basi per decidere il proprio futuro professionale, saranno organizzate lezioni frontali su temi come business plan, inglese professionale, accesso al credito, costituzione di un'impresa e start up.

Le iscrizioni ai due corsi scadono il 15 aprile. Le domande di iscrizione possono essere inviate tramite posta o consegnate a mano alla sede di CEDIT (via Vasco De Gama 145/151 a Firenze), o all'ufficio amministrativo di Cedit in via Giovanni Pian dei Carpini, 98/106 a Firenze. Per informazioni: 055/489597 (Referente Daniela Artini, artini@cedit.org, www.cedit.org.

I percorsi di accompagnamento all’autoimprenditorialità giovanile fanno parte del progetto strategico della filiera Meccanica a favore della crescita e dell’occupazione, di cui fanno parte con Cedit anche Sophia/CNA (capofila) e Istituto professionale Guglielmo Marconi di Prato, ASEV, Istituto Russell-Newton di Scandicci, Proforma, IIS Benvenuto Cellini, Cna Firenze, Eurobic Toscana Sud e I.I.S. 'Roncalli-Sarrocchi' di Poggibonsi.

