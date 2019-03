Rapinò una banca in Valdinievole, arrestato in Sicilia dopo cinque anni

Rapinò una banca in Valdinievole, è stato arrestato nella giornata di oggi, mercoledì 20 marzo. A.V.S., 53enne siciliano, è stato messo in manette dai carabinieri di San Gregorio di Catania in esecuzione di un'ordinanza di carcerazione emesso dal Tribunale di Pistoia. L'uomo è stato condannato a tre anni e sei mesi per rapina aggravata, lesioni personali, ricettazione e possesso ingiustificato di armi. Nel marzo del 2014 a Monsummano Terme, A.V.S. assaltò e rapinò la filiale della banca Monte dei Paschi di Siena. Sconterà la pena nel carcere di Catania.

