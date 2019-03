Rifiuti abbandonati a Ponticelli, sanzionati gli autori

Continuano numerosi i controlli sui rifiuti nel comune di Santa Maria a Monte. Grazie anche alle segnalazioni dei cittadini che vengono raccolte all’ufficio Urp (0587 261617) è stato possibile intensificare i controlli sui sacchi abbandonati nel territorio che vengono ispezionati grazie all'operato degli ispettori ambientali che coadiuvano la polizia municipale.

Spesso la Polizia Municipale di Santa Maria a Monte, attraverso indagini e accertamenti, riesce a risalire ai nomi di coloro che hanno gettato vari sacchi di rifiuti, come nel caso degli abbandoni di via Callette a Ponticelli a cui si riferiscono le foto. In un caso sono stati sanzionati gli autori degli abbandoni per sacchi contenenti materiali per l'edilizia e nell'altro caso per sacchi contenenti materiale cartaceo e rifiuti indifferenziati di vario genere.

Chiediamo ai cittadini di continuare a collaborare con l’Amministrazione per segnalare gli abbandoni all’Ufficio Urp 0587 261617.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

Tutte le notizie di Santa Maria a Monte