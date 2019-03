Staffetta per l'ambiente dell'Istituto Comprensivo Castelfiorentino

Venerdì 22 Marzo parte la manifestazione a staffetta organizzata dall'Istituto Comprensivo Castelfiorentino in favore dell'ambiente. Il “Friday for future” voluto fortemente dalla ragazzina svedese Greta Thunberg, passa e si trattiene a Castelfiorentino nelle prossime settimane. Le scuole del territorio intendono manifestare la grande preoccupazione per l'inquinamento del mondo nei suoi elementi fondamentali: terra, acqua, aria e chiedono provvedimenti efficaci per la sua riduzione, insieme ad un uso sempre più responsabile delle risorse del pianeta. Venerdì 22 Marzo alle ore 11 sul prato di Santa Verdiana aprirà la manifestazione la scuola primaria M. Tilli. Contemporaneamente la scuola primaria D. Roosevelt e i tre plessi di scuola dell'infanzia manifesteranno nei loro spazi. I venerdì delle settimane successive sarà la volta della scuola primaria G. Di Vittorio e poi della scuola secondaria di primo grado Bacci-Ridolfi. Il testimone della staffetta verrà portato di scuola in scuola dai ragazzi del CCR (Consiglio Comunale Ragazzi) che, a conclusione di tutti i venerdì di manifestazione, si impegnano a depositare le istanze degli alunni e delle alunne dell'Istituto Comprensivo, al Sindaco Alessio Falorni, alla Giunta e al Consiglio Comunale di Castelfiorentino.

Fonte: 'Istituto comprensivo Castelfiorentino

