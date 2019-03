Sui sentieri della Granfondo dei Vicari con le bici assistite e le e-bike

Sabato 23 marzo, ore 14.00. Casciana Terme (PI). Raduno di E-Bike e biciclette “muscolari” o assistite. Una pedalata su parte del tracciato della gara di Mountain-bike della “Granfondo dei Vicari”.

L’iniziativa riconosciuta dalla polisportiva Il Castello 1989 Asd è patrocinata dal Comune di Casciana Terme Lari, dalla Proloco di Casciana con la consulenza tecnica della agenzia turistica My Tuscany Travel, è all’interno di una serie di manifestazioni che hanno come obiettivo lanciare Casciana Terme , le sue strutture ricettive e termali come luogo amichevole e di accoglienza per tutti i cicloturisti e ciclo viaggiatori.

Al tour possono partecipare tutte le tipologie di biciclette, sia muscolari che a pedalata assistita (e-bike).

Il tracciato non presenta particolari difficoltà anche se il dislivello in alcuni punti toccherà i 200 m.

Sono previste due tappe, una a tema archeologico (scavo etrusco di Parlascio) e l’altra a contenuto gastronomico (spuntino al Nuovo Frantoio di Chianni).

E’ importante ribadire che l'attività è solo una visita in e-bike o bici muscolare dei luoghi e quindi non competitiva; è libera ei svolta sotto la propria responsabilità e se con minori, ammessi solo se al seguito di un familiare. I partecipanti saranno guidati nel percorso da persone qualificate e conoscitori della zona oggetto della visita ciclistica. Il livello di difficoltà sarà ridotto rispetto a quello proposto nella Granfondo dei Vicar che si correrà il giorno successivoi e caratterizzato da un tracciato di media difficoltà, su strade per lo più sterrate e in bosco anche se non mancheranno tratti asfaltati a bassa circolazione di autoveicoli.

Al termine della biciclettata i partecipanti avranno la possibilità di ristorarsi dalle fatiche con un bagno defaticante nelle acque della piscina termale di Casciana.

Il raduno dei cicloturisti in e-bike e con bici muscolare è alle ore 14.00 di sabato prossimo 23 marzo, sulla Piazza Garibaldi di Casciana Terme . Orario di arrivo stimato per le ore 17.30.

Per coloro che vogliono affittare la e-bike (a prezzo promozionale per l’occasione) è consigliato prenotarsi contattando l’Ufficio turistico.

Per iscrizioni e informazioni rivolgersi all’ Ufficio Turistico (tel. 0587 646258) o a Claudio 333 6017870.

Per l’organizzazione: Claudio Del Vita cell. 3336017870

Tutte le notizie di Ciclismo