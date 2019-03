"Via delle Murina tra spaccio e aggressioni": Poggianti (Centrodestra) raccoglie le testimonianze di tre donne

Via delle Murina a Empoli non è sicura, lo affermano tre donne che questa mattina hanno accolto per un sopralluogo e una conferenza dedicata ai giornalisti il consigliere comunale e candidato sindaco con il Centrodestra Andrea Poggianti. "Abbiamo paura a rientrare a casa la sera - spiega Daniela -, questa è zona di spaccio e qualche giorno fa sono stata aggredita da stranieri che vivono vicino a casa mia. Mi hanno aggredito con una bottiglia, ho segnalato la situazione alle forze dell'ordine". Serena invece racconta un'altra vicenda di violenza: "È successo anche a me, due anni fa, sono stata aggredita da italiani, 2 anni fa. Stavano picchiando il loro cane e ho preso le difese dell'animale. C'è stata la denuncia e poi sono riusciti a beccarli". Infine Isabella, che come le altre due loda la buona volontà di Poggianti di ascoltare la loro situazione ritenuta ormai insostenibile: "Perché un'amministrazione al femminile non è attenta ai problemi di sicurezza delle donne?". Dal canto suo, Poggianti promette anche per questo angolo del Giro d'Empoli il rafforzamento della sicurezza nell'area con maggiore presenza di forze dell'ordine.

