La Vanghetti in viaggio in Austria con un Erasmus Una gita scolastica nella città austriaca di Sankt Georgen An Der Gusen, Comune dell’Alta Austria gemellato con Empoli da oltre venti anni.

La scuola secondaria di primo grado ‘Vanghetti’ ormai da tanti anni ha attivato uno scambio culturale con il corrispondente istituto del paese austriaco che coinvolge gli studenti delle classi che studiano la lingua tedesca.

Quest’anno però lo scambio si svolge all’interno di un progetto europeo Erasmus Plus e sono addirittura quattro le scuole coinvolte.

Altre tre oltre la media Vanghetti, due austriache e una del Veneto.

Partiti domenica scorsa 17 marzo sono 31 gli studenti accompagnati dalle insegnanti Simona De Cicco e Ilaria Mannina, sono rappresentate le classi terze A, B, C, D, E, F e Q.

Nel programma visite ai castelli di Hartheim, Schomburn, un passaggio a Linz e anche un tocco alla neve di Hinterstoder.

Il momento doveroso della memoria al campo di concentramento di Mauthausen.

A maggio poi ci sarà lo scambio culturale dei ragazzi austriaci che saranno ospitati a Empoli dalle famiglie empolesi, come sta avvenendo ora in Austria.

