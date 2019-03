Carenza medici, Marchetti (FI): "Sarà una Caporetto"

«Come pensa la Regione di sopperire al deficit di 1.793 medici destinato, secondo le proiezioni dell’Associazione dei medici dirigenti, a verificarsi in Toscana da qui al 2025? E’ una stima condivisa? E quali semmai sono i numeri che risultano alla giunta regionale? Quali le procedure concorsuali previste in questo arco temporale?» E’ in sostanza questo ciò che il Capogruppo di Forza Italia Maurizio Marchetti domanda alla giunta regionale toscana attraverso un’interrogazione a risposta scritta appena presentata.

L’atto prende a presupposto «lo studio Mappa delle carenze di medici specialisti regione per regione» presentato giusto ieri dall’associazione dei medici Anaao Assomed. «Il quadro colloca la Toscana come regione a maggior criticità di prospettiva dell’intero centro Italia. A polso me lo prefiguravo – spiega Marchetti – e infatti da mesi ormai come Forza Italia invochiamo assunzioni di personale medico e sanitario in generale sulla scorta dell’estenuante carico di lavoro che grava sui professionisti del settore, siano essi ospedalieri, universitari, medici di famiglia e quant’altro».

«Negli anni purtroppo, come abbiamo sempre denunciato, la sinistra di governo regionale ha pensato a implementare gli apparati ma non le figure di chi poi effettivamente deve curare le persone. Il risultato tradotto in numeri da Anaao, alla luce anche dei nuovi provvedimenti previdenziali, mi ha fatto venire i brividi. Proprio come temevamo – incalza il Capogruppo di Forza Italia – senza interventi massicci si va verso una Caporetto della sanità pubblica toscana. Purtroppo la Regione nei giorni scorsi si è impegnata a coprire il turnover riguarda il 2019. E il resto? La legislatura termina nel 2020, ma chi governa oggi ha il dovere di mettere in moto oggi azioni strategiche e lungimiranti. Ce ne sono? E quali? E’ quel che voglio sapere».

Dunque via all’interrogazione che, richiamati i dati dello studio Anaao Assomed, chiede alla Regione «se siano state effettuate siano state effettuate stime affini da parte della Giunta regionale e delle Aziende sanitarie del SSR, e quali siano i dati rilevati specialità per specialità nei prossimi 6 anni», ovvero la gittata temporale dello studio dell’Associazione dei medici, così da poter semmai comparare i numeri. Nello specifico, poi, Marchetti chiede «quali siano le intenzioni della giunta regionale rispetto alla copertura del turnover nello stesso arco temporale, specialità per specialità, con eventuale indicazione delle procedure concorsuali in essere o dei bandi in elaborazione dedicati allo scopo».

Fonte: Ufficio stampa

