Benvenuti a Bugliano, il Comune pisano (inventato) che fa divertire Twitter

Da qualche giorno su Twitter è stato attivato un account istituzionale, che poi tanto istituzionale non è. Si tratta di Comune di Bugliano, pagina rigorosamente ufficiale dell'amministrazione comunale buglianese, guidata dal sindaco Fabio Buggiani.

"Informazioni ed eventi sul territorio di Bugliano (PI). Specializzato nella coltivazione della barbabietola da zucchero" si legge nella descrizione. Peccato che Buggiani non esista, e Bugliano men che meno.

A marzo 2019 è infatti nato un profilo fake, col solo scopo di far divertire Twitter. Si geolocalizza un po' più a sud di Fauglia, ma in realtà è inutile andarlo a cercare: non c'è. Basta leggere uno dei tanti tweet di 'front office' oppure le risposte del fantomatico Comune, per capire che si tratta di comicità pura.

Prendiamo per esempio quello sul DAE: "Il comandante dei vigili ci ha comunicato che di notte un ignoto ha usato il DAE defribillatore di Piazza della Repubblica per caricare la batteria del suo Piaggio Ape 50. Ricordiamo che si tratta di un dispositivo medico e non di un utensile". Oppure soffermiamoci su quello mezzo in vernacolo sulla scuola: "Domani la classe 2°A della scuola elementare Bava Beccaris entra due ore dopo poiché l'insegnante c'ha da fa' lo striscio ematico alla USL".

In realtà un paese che si chiama così in Toscana ci sarebbe, ma è una frazione piccolissima di Barga e niente ha a che vedere con l'ironia di questo account. Sì perché quasi si sconfina nella satira, soprattutto quando si parla dell'autovelox comprato per finanziare il reddito di cittadinanza, oppure della scrivania del sindaco di Cascina Susanna Ceccardi.

Per non farsi mancare proprio niente, le fervide e geniali menti dietro Comune di Bugliano hanno deciso anche di realizzare un realistico stemma di Bugliano (bianco e rosso, con un punto che ricorda la bandiera del Giappone) e soprattutto il sito ufficiale, dove vengono diramati comunicati (falsi e ironici, ovviamente) e convocazioni del Consiglio comunale nella Sala Romeo Anconetani... Ma in Consiglio a Bugliano di cosa si parla? L'odg è chiaro: aperitivo e foto di gruppo.

In pochi giorni la pagina si sta rendendo protagonista su Twitter. Ha raggiunto circa trecento follower ed è attivissima nel commentare altri profili, soprattutto famosi. Bugliano rischia di diventare il più noto comune pisano, o almeno il più conosciuto tra quelli che non esistono.

Tutte le notizie di Toscana