Glifosato, la candidata Cioni: "Il Comune dica basta, Pd sordo a questo tema"

"Da troppo tempo ormai la questione glifosato viene ignorata dalla nostra amminstrazione. In questi ultimi anni anni, assieme Fabrica Comune ci siamo spesi affinché venga detto basta all'uso di questa sostanza nel territorio di Empoli. Nel maggio 2017 è stata approvata una nostra mozione, presentata in consiglio comunale. Mozione che avrebbe dovuto essere messa in pratica e che avrebbe consentito di fermare l'utilizzo di questa sostanza cancerogena. Ma questo non è mai avvenuto e non è mai stato portato in votazione il verbale di quella seduta. Noi abbiamo riportato una interrogazione in consiglio per chiedere i motivi del ritardo della verbalizzazione e dell’attuazione della mozione ma, naturalmente, non è cambiato niente. Ultimamente abbiamo anche fatto un esposto, al difensore civico che ha richiamato l’amministrazione all’obbligo di verbalizzare la seduta.

Da maggio 2017, quando abbiamo presentato la mozione per proibire il glifosato, sono usciti ulteriori dati sulla pericolosità e l’inquinamento delle falde, ma il Pd su questo tema rimane sordo. Il suo utilizzo doveva essere vietato su tutto il territorio, per scopi agricoli e non. L'amministrazione doveva attivarsi per contrastare l'utilizzo delle sostanze tossiche a salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. Doveva essere emanata un'ordinanza urgente.

Ora la sentenza contro la Monsanto riafferma la cancerogenicità del Glifosato e nonostante tutto si continua a tollerare che lo si usi senza far niente. Mentre altri comuni del circondario si stanno adoperando Empoli non si attiva. Questo dimostra la scarsa sensibilità di questa amministrazione per l'ambiente, nonostante spot e proclami, che in concreto non hanno portato a niente”.

Beatrice Cioni, candidato sindaco a Empoli

