I Vigili del Fuoco del Comando di Pistoia sono intervenuti intorno alle 10.00 a Quarrata, Viale Europa, per un incendio che ha coinvolto un capannone adibito al commercio di materiali usati. L’incendio ha interessato il piano terra, ma il forte calore ha danneggiato anche il piano superiore. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Quarrata.

