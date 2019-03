La cultura per battere l'Alzheimer, musei e biblioteche raccontano un anno di lavoro

Dopo un anno denso di incontri e progetti, è iniziato il percorso di restituzione di “Musei e Biblioteche per l’Alzheimer 2018”, il progetto che da gennaio a settembre 2018 ha visto anziani, familiari, operatori geriatrici e museali svolgere attività in 12 musei del MuDEV e 7 biblioteche della rete Rea.net quali sedi di incontro, sperimentazione culturale e luoghi aperti per vocazione all'accesso libero e inclusivo della conoscenza. Le attività sono state realizzate da operatori specificamente formati per operare con le persone anziane fragili nei contesti museali.

Il percorso di restituzione, iniziato a il 20 febbraio 2019 presso la RSA Fondazione Centro Residenziale Vincenzo Chiarugi di Empoli, vede oggi, giovedì 21 marzo, presso la RSA Santa Maria della Misericordia, Montespertoli, l’avvio di un ciclo di incontri che proseguirà con il seguente calendario:

Sabato 23 marzo, RSA Le Vele, Fucecchio

Lunedì 25 marzo RSA Il Castello con la partecipazione della Casa della Memoria, Montelupo Fiorentino

Sabato 30 marzo, RSA Meacci, Santa Croce

Sabato 30 marzo, RSA Villa Serena, Montaione

Venerdì 5 aprile, EMD Ciapetti di Castelfiorentino con la partecipazione dell’RSA Pablo Neruda di Castelfiorentino e il Centro diurno I Tigli di Certaldo

Uno straordinario lavoro di coesione per gettare le basi dell’auspicato proseguimento del progetto nel corso del 2019.

“Musei e Biblioteche per l’Alzheimer 2018” è un progetto promosso dal MuDEV - Sistema museale “Museo diffuso Empolese Valdelsa”, coordinato dal Museo Benozzo Gozzoli di Castelfiorentino insieme alla Rete Animatori geriatrici dell’Empolese Valdelsa, sostenuto dalla Regione Toscana e dall’Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa.

Il Comune di Castelfiorentino, capofila del progetto, e il MuDEV, ringraziano le RSA per l’accoglienza, la direttrice del Museo BeGo e il gruppo di lavoro composto da: Stefania Bertini, Elisa Boldrini, Ivana Bonomonte, Anna Maria Cardini, Luca Carli Ballola, Elisa Gentile, Michela Malvolti, Silvia Melani, Antonio Valori, Alice Vignoli.

Info su www.museiempolesevaldelsa.it

Fonte: MuDEV - Museo Diffuso Empolese Valdelsa

