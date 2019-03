La giunta gioca a bocce per inaugurare il pallaio di Grassina

Da una parte il sindaco Francesco Casini e gli assessori, dall'altra i rappresentanti della Casa del popolo. Sarà una sfida a bocce all'ultimo punto tra la giunta e i frequentatori dello storico circolo di Grassina ad inaugurare il nuovo “pallaio” realizzato dall'amministrazione accanto al giardino di via Bikila. Il taglio del nastro della bocciofila è in programma mercoledì 27 marzo alle 17. Oltre alla partita tra la squadra del Comune e quella della Cdp, si svolgerà una performance a cura di The Dreamers Academy di Maria Bazzani. E per l'occasione, accanto ai giochi per i bambini, sarà inaugurata la scultura “Fortezza” di Francesco Battaglini, vincitore del concorso pubblico “Arti nParco” promosso nel 2017 dall'amministrazione comunale per incentivare la creatività di artisti locali. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio stampa

