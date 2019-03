Nella chiesa di Santa Maria i funerali di Antonio Morelli, bibliotecario-poeta

La salma di Antonio Morelli, bibliotecario 62enne della 'Renato Fucini' di Empoli, verrà restituita nelle prossime ore ai familiari e domani, venerdì 22 marzo, verranno celebrati i funerali alle 15 nella chiesa di Santa Maria. Già domani mattina la camera ardente verrà allestita alle cappelle del commiato dell'ospedale 'San Giuseppe' di Empoli. Proprio nel nosocomio Morelli è scomparso nella serata di venerdì 15 marzo. In questa settimana in tantissimi hanno voluto commemorare la figura del bibliotecario-poeta, una persona buona, gentile e sempre ben disposta. Per oggi era prevista una serata in sua memoria al Cenacolo degli Agostiniani, poi annullata in seguito a disguidi tecnici. Domani sarà l'occasione per l'ultimo saluto dai tanti che lo hanno conosciuto e apprezzato.

