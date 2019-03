Finti clienti portano via dalla gioielleria monili per circa 10mila euro di valore. La truffa è avvenuta in via dei Serragli, nel centro di Firenze. Non hanno dato dell'occhio i malviventi: una coppia, uomo e donna, ben vestiti, che si è presentata fingendo interesse per l'acquisto di alcuni gioielli. Non appena il titolare ha 'abbassato la guardia', sono scappati con i preziosi lasciati sul bancone. La polizia è chiamata a indagare sul misfatto.

