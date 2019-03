Federconsumatori nuovo sportello nel Q1 in piazza Santa Croce

Federconsumatori apre un nuovo sportello in centro storico, in piazza Santa Croce 1, presso la sede del Quartiere 1. Il punto dedicato alle informazioni a consumatori e utenti si aggiunge a quello già attivo in viale Belfiore. A Firenze l'associazione è presente anche in via delle Torri (Q4), in via Largo Novello (Q3) e in viale Pieraccini a Careggi.

"Si completa così, grazie alla risposta positiva di Federconsumatori all'avviso pubblicato dal Q1, la rete di servizi ai cittadini: dopo lo Sportello al cittadino, la Rete di solidarietà, il Punto anagrafico decentrato, Bullo in rete, arriva anche lo sportello di Federconsumatori con informazioni su diritto alla salute, acqua e ambiente, energia, telefonia, tributi locali, qualità dei servizi pubblici e tanto altro ancora. La nostra è un'amministrazione sempre più vicina ai cittadini" ha dichiarato il presidente del Quartiere 1 Maurizio Sguanci.

"Il nostro scopo è non solo difendere ma anche promuovere i diritti di consumatori e utenti – ha sottolineato Massimo Falorni, presidente di Federconsumatori Toscana –. Il tessuto del centro storico non è solo ricco di attività commerciali e artigianali, ma anche di cittadini, per questo crediamo sia importante la nostra presenza anche qui. Da martedì prossimo, 26 marzo, saremo a disposizione dei cittadini in piazza Santa Croce ogni martedì mattina dalle 9 alle 12".

