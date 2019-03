Glifosato, il M5S Empoli: "L'Ambiente è una nostra battaglia. Amministrazione incoerente"

L’ambiente. Una delle stelle presenti nel simbolo del MoVimento 5 Stelle. A nessun altro sta più a cuore di noi.

Il glifosato è classificato come sostanza “probabilmente cancerogena” inserita nel gruppo 2A dalla IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) che fa parte dell’Oms. Stiamo parlando della lotta all’utilizzo del glifosato come diserbante in agricoltura. Denunciamo l’abuso che ne è stato fatto: Firenze, Prato e Pistoia, secondo quanto riportato da Arpat, Ispra e l’Organizzazione Mondiale della sanità, sono tra le aree più inquinate al mondo!

Già nel 2015 i nostri consiglieri a Vinci presentarono una mozione che chiedeva di proibirne l'uso ma l'amministrazione PD ce lo fece emendare con la scusa che un Comune non poteva far altro che sensibilizzare i cittadini a non utilizzare il glifosato. Quindi la mozione fu approvata ma di fatto svuotata di contenuto. Improvvisamente il 13 Marzo 2019 il Comune di Vinci dichiara guerra al glifosato con l’intento, addirittura, di abolirlo. Della serie “ci vorrebbe una votazione all’anno”.

Tutti i Comuni dell’Empolese-Valdelsa sono amministrati dal PD, che con i suoi giochi politici prende in giro i propri cittadini al fine ultimo di perseguire i propri interessi. Persino sull’argomento più importante: la Salute. Stesso discorso per gli Empolesi: l’amministrazione Brenda Barnini non ha adottato nessun provvedimento in materia, così come Beatrice Cioni in trent’anni di presenza al consiglio comunale non ha mai preso posizione e mai provveduto sul tema, ma, attenzione, si sveglia ora che inizia la campagna elettorale.

Noi, MoVimento 5 Stelle di Empoli siamo lieti che la nostra avversaria politica, Beatrice Cioni, sostenga un’iniziativa che, vogliamo ribadire a gran voce, è nostra. Ma ci poniamo, e poniamo ai lettori, domande sulla coerenza della sua attività politica e di quella del PD (che si nasconde dietro le liste civiche, “liste civetta”). Vorremmo sapere dalle persone in questione, se siete davvero interessati a tutelare l’ambiente, come mai non sostenete concretamente, con i fatti, come abbiamo fatto noi, quei cittadini che hanno costituito un comitato elettorale contro la costruzione del forno crematorio ad Empoli. Probabilmente rispondere ai cittadini adesso, in campagna elettorale, non vi conviene e ciò conferma che la tutela dell’ambiente non vi sta veramente a cuore.

L’agricoltura è sempre stata parte integrante di Empoli e chi vi lavora è solo da ammirare per gli sforzi e l’impegno che ogni giorno ci applica. Noi, MoVimento 5 Stelle Empoli, sosteniamo tutti loro e sarà nostro impegno incentivare chi lavorerà senza prodotti chimici.

Fonte: Movimento 5 Stelle Empoli

