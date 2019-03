Lavori di metanizzazione, 3.800 metri di tubazione nella frazione di Pulica

Sono 3.800 i metri di tubazione complessivi a cui sta lavorando Toscana Energia per la metanizzazione della località Pulica nel Comune di Montelupo.

La nuova rete sarà realizzata in polietilene ad alta densità e gestita a media pressione (0.5 bar) e permetterà di allacciare al servizio oltre 100 nuove famiglie.

I lavori per l’estensione della rete sono già iniziati e ad oggi sono stati posati 2.500 metri, i rimanenti 1.300 metri saranno posati entro dicembre 2019.

Saranno direttamente i tecnici di Toscana Energia a far visita, a partire da lunedì 25 marzo, in maniera capillare ai cittadini interessati per fornire tutte le informazioni sulle opere edili necessarie all’allacciamento e la posa del contatore.

Sarà inoltre consegnato uno stampato che riporta le dimensioni del vano per l’alloggiamento del contatore.

Ricordiamo che per attivare la fornitura di gas è necessaria una richiesta dell’utente ad una società di vendita.

“Sono sempre soddisfatto - dichiara il presidente di Toscana Energia Federico Lovadina -di ogni ulteriore estensione della nostra rete di distribuzione, che porta con se una sicurezza del servizio reso al cittadino, una validità economica ed un miglioramento della qualità ambientale.”

“Con questo intervento diamo un segnale importante di attenzione alla comunità di Pulica e della Villa, che dimostra l'equilibrio che abbiamo tenuto in questi anni tra sviluppo del centro e delle frazioni. L'allacciamento di 100 nuove abitazioni rappresenta anche una misura concreta contro il cambiamento climatico.” afferama il Sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa

