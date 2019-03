Marcheschi (FdI): "A Firenze servono gli 'Angeli della sicurezza'"

“Nella campagna di ascolto che sto conducendo nelle piazze e tra la gente, il tema “Sicurezza” è quello più sentito. I cittadini fiorentini chiedono una vigilanza attiva, più presente sul territorio. C’è il rischio che i cittadini si organizzino con ronde per difendere proprietà e incolumità personali e delle loro famiglie. Prima che qualcuno si organizzi con “sentinelle”, lancio le mie proposte per una “Cittadinanza attiva”, un principio altruistico di difesa. Non solo difendere se stessi dietro le sbarre ma aiutare i vicini di casa, fare rete per difendere strade e piazze, far prevalere l’idea di comunità. Inoltre si deve rendere visibile la sicurezza, più divise e pettorine si vedono e più reati si evitano. Le divise le vogliono i fiorentini, la Sinistra si rassegni. Propongo una Task force, i 'City Angels', tra volontari addestrati e istituti di vigilanza coordinati dalla Prefettura. Noi fiorentini siamo stati famosi nel mondo con gli 'Angeli del fango', ora c’è invece bisogno degli 'Angeli della sicurezza' contro l’alluvione di criminalità, angeli della sicurezza per difendere Firenze –spiega il Consigliere regionale e candidato sindaco di Firenze Paolo Marcheschi (Fdi)- Deve essere anche chiaro che i vigili nuovi assunti a Firenze non devono aspirare ad avere un posto pubblico come dipendente comunale, per stare in ufficio o andare a fare le multe, ma deve essere motivato a segnalare, presidiare, rincorrere il malvivente. La Polizia municipale può e deve diventare un presidio di sicurezza e legalità”.

PACCHETTO SICUREZZA

CITTADINANZA ATTIVA

App Cittadinanza Attiva, lo strumento per i cittadini per segnalare e denunciare episodi di illegalità;

Alert e controllo attivo condomini, in collaborazione con gli Amministratori dei Condomini e singoli residenti, l’installazione di dissuasori acustici e collegamenti con le forze dell’ordine;

Parchi pubblici , maggiore controllo degli spazi pubblici, segnalazione da parte di cittadini di parchi e giardini dotati di scarsa illuminazione e poco sicuri;

CITY ANGELS

Creazione di una task force mista pubblico-privata, denominata “CITY ANGELS”. Personale debitamente formato, con tanto di abilitazione professionale, affiancato da agenti della Municipale, che svolgeranno lavoro presidio e controllo della città.

STOP SPACCIO E BORSEGGI

“Scaccia chi spaccia”, programma di interventi mirati anti droga, per segnalare e liberare le piazze e i giardini dallo spaccio;

Nuclei anti-borseggio , addestrati e visibili per prevenire scippi e borseggi su mezzi pubblici e luoghi frequentati dai turisti;

ZONE FR-ANCHE NO!

azioni mirati a liberare immobili e terreni occupati abusivamente;

STOP ALCOL AI MINORI

“Lui non beve”, potenziamento della polizia municipale annonaria adibita al controllo capillare e permanente della somministrazione di alcolici ai minori e fuori degli orari definiti dalle ordinanze, pugno duro per chi somministra alcol ai minori;

OSPEDALI SICURI

Presidio permanente di sicurezza, anche di notte, presso i Pronto Soccorso di Santa Maria Nuova e Careggi.

Fonte: Ufficio Stampa

