Recò Prato: politica sostenibile, ecodesign e pappa al pomodoro gourmet

La satira di Makkox e Lercio; le green cities con Gad Lerner; il giornalismo “rigenerato” con il direttore di Wired.it; i focus sul design circolare e una pappa al pomodoro gourmet firmata dallo chef Angiolo Barni: è ricco il cartellone di domani, sabato 23 marzo, terza giornata di Recò, l’unico festival in Toscana dedicato all’economia circolare, in corso in varie location a Prato fino a domenica 24.

Tanti i big dal mondo del giornalismo, della politica e dell’economia. Tra gli appuntamenti clou della mattinata al Museo del Tessuto, “Il ruolo delle città nell’economia circolare” con Simona Bonafè, europarlamentare; Matteo Biffoni, sindaco di Prato; Stefano Ciuoffo, assessore attività produttive, al credito, al turismo, al commercio Regione Toscana; Francesco Palumbo, direttore Toscana Promozione Turistica e Marialina Marcucci, presidente Carnevale di Viareggio. L’incontro sarà moderato dal giornalista Gad Lerner (9.30).

Sempre al Museo del Tessuto la giornata prosegue con Enrico Giovannini (già Ministro del lavoro e delle politiche sociali del Governo Letta, ore 11); Ermete Realacci (presidente di Fondazione Symbola, ore 11.30); Marco Bardazzi(responsabile relazioni esterne di Eni, ore 12);

Da non perdere, ancora una volta al Museo del Tessuto, i focus su moda sostenibile e architettura green: alle 14.30 “Moda circolare: stilisti e aziende a confronto” con il giornalista Matteo Minà e i contributi di Marco Landi (Presidente CNA Federmoda); Moreno Vignolini (Presidente di Federazione Moda Confartigianato); Fiori Zafeiropoulou (Fashion Revolution); Daniel Perez Barriga (Fondatore Quaterboy); Roberto Tribioli (AD Patrizia Pepe) e Francesca Rulli (Process factory). Alle 16, “La disciplina dell’esistente” a cura di Marco Brizzi con gli architetti Ricardo Flores e Eva Prats. A seguire talk con Lorenza Baroncelli (coordinatore artistico Triennale di Milano).

Alle 17 si parlerà di “cibo circolare” al Refettorio Cicognini con Leonardo Borsacchi (Pin); Marco Bardazzi (Gran Prato); Giulia Pasquini (Lucart). Al termine dell’incontro sarà proiettato il video dedicato alla “Pappa al pomodoro gourmet” a cura dello chef Angiolo Barni. Alla fine del talk sarà offerto un piatto di pappa al pomodoro e un bicchiere di vino di Carmignano ai partecipanti.

Di giornalismo sostenibile e “rigenerato” si parlerà con Federico Ferrazza, direttore di Wired.it, una delle prime riviste italiane ad essere passate dal cartaceo al web (Museo del Tessuto, ore 18).

Finale a tutta satira con lo spettacolo “Recò va a teatro”: sul palco del Metastasio, uno scoppiettante botta e risposta tra Makkox con la sua “Politica circolare”, il live dissacrante di Lercio e il “Food Sound System” targato Don Pasta (ore 19.30, unico appuntamento a pagamento della giornata, prevendite sul sito recofestival.it).

Per tutta la giornata proseguono mostre e performance: allo Spazio Consorzio Santa Trinita “Do U care?”, la performance che ha portato i due artisti Katia Giuliani e Paolo Mereu a vivere sotto osservazione del pubblico, per tutta la durata del festival, solo con i beni di prima necessità forniti dagli spettatori; al Museo del Tessuto l’esposizione dell’opera di riciclo a cura del Carnevale di Viareggio e la tre giorni di product design thinking a cura di Co-Design e Revet; le visite guidate al Museo Materia e alla mostra “Verde Prato” al Centro Pecci. Sempre al Centro Pecci “Che (dis)fare?” laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni con l’artista Alek O; al Riccardo Rami Studio in “Old is new” gli studenti del Polimoda progetteranno abiti di alta moda da una balla di stracci, mentre a Campolmina prosegue “Bosco sostenibile”, un’esperienza tra filati e sostenibilità a cura di Rifò, Cardato riciclato pratese, 3G S.r.l., in collaborazione con Comune di Prato e Museo del Tessuto.

Il festival si avvale del contributo della Regione Toscana, Toscana Promozione e la collaborazione del Comune di Prato; il coordinamento dello Sportello Europa Assessorato allo Sviluppo Economico del Comune di Prato e la partnership de La Triennale di Milano, Wired, Fondazione Symbola, Confindustria Toscana Nord, G.I.D.A, Chimica Verde Bionet, CNA Moda, Legambiente Toscana, Il PIN - Polo Universitario di Prato e molti altri.

Informazioni su www.recofestival.it; su facebook: @RecoFestival

