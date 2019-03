Castelfranco, inaugurato il primo attraversamento pedonale luminoso

“Un bel momento per Castelfranco – ha detto il sindaco Gabriele Toti – frutto di una collaborazione tra tre soggetti. L'Amministrazione, l'associazione Una Goccia Onlus che si mostra ancora un volta attaccata al territorio e sensibile alle sue necessità e la nuova associazione di commercianti "Noi di Viale Italia"”.

È stato inaugurato questa mattina il primo attraversamento pedonale illuminato installato su Viale Italia a Castelfranco di Sotto. Intervento nato dalla partnership tra il Comune e l’associazione Una Goccia Onlus che ha donato un contributo di 2.900 euro.

“Questo è un intervento di sicurezza stradale che fa parte di un percorso più ampio – ha specificato il Sindaco – tra poco arriveranno altri due attraversamenti pedonali luminosi finanziati dal Comune grazie anche al supporto di Toscana Energia Green, gestore della pubblica illuminazione comunale”.

In totale la spesa complessiva ammonta a circa 15mila euro + iva. L'installazione di altri tre pali sul marciapiede ha reso necessaria la richiesta del nulla osta a tutti i gestori dei sottoservizi presenti nel marciapiede (luce, telefonia, rete internet..).

“Insieme agli uffici tecnici comunali – continua Toti - abbiamo inoltre individuato le migliori soluzioni anche per gli incroci di Via dello Stadio, Via F.lli Cervi, Via Francesca Nord e Sud. In tutti questi mesi è stato necessario confrontarsi anche con la Provincia di Pisa in qualità di ente proprietario e gestore di alcune di queste strada (come Viale Italia e Via Francesca Sud)”.

Le soluzioni adottate vanno dai restringimenti di carreggiata ai cartelli stradali luminosi, fino alla realizzazione di attraversamenti pedonali maggiormente visibili.

Per l'intervento su Viale Italia è stato importante anche il confronto con la neonata associazione di commercianti "Noi di Viale Italia".

“Un soggetto che rappresenta la vitalità di questa strada e la volontà dei cittadini di migliore il proprio paese, spinti da un forte senso di comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa

