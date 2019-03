Innovare in agricoltura, quattro giorni a Firenze con le Regioni d'Europa

Una quattro giorni di iniziative dedicate all'innovazione nello sviluppo rurale. Prenderà il via martedì 26 marzo a partire dalle 14.00 a Villa Vittoria, in piazza Adua, a Firenze, nell'ambito della Settimana dell'innovazione nello sviluppo rurale, l'evento annuale del Piano di sviluppo rurale (Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale) 2014-2020 della Regione Toscana.

L' iniziativa vedrà la partecipazione di 43 regioni di 13 Paesi che seguono i progetti di ricerca europei e che appartengono al network Eriaff (European Region for Innovation in Agriculture, Food and Forestry).

Sarà l'occasione per illustrare i principali strumenti a supporto dell'agricoltura di precisione, dalle tecnologie aerospaziali, alla fotonica, dai droni, agli smart sensor, ai big data e alla tracciabilità. Si parlerà anche della lotta ai cambiamenti climatici, della resilienza dei terreni, senza dimenticare l'innovazione in agricoltura e la strategia per la trasformazione digitale della catena dell'agroalimentare di qualità.

Fonte: Giunta Regionale

