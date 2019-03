Nomina revisore unico della Fucecchio Servizi srl, aperta dichiarazione disponibilità

Il Comune di Fucecchio informa che è necessario provvedere alla nomina del revisore unico della Fucecchio Servizi srl, la società partecipata interamente dall’amministrazione comunale, a cui è affidata in house la gestione della farmacia comunale, della refezione e del trasporto scolastico.

Gli interessati dovranno far pervenire una dichiarazione di disponibilità in carta libera, conforme al modello disponibile sul sito del Comune, indirizzata al sindaco, in cui si dà atto del possesso dei requisiti generali e soggettivi (previsti dagli artt. 2 e 3 degli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti aziende e consorzi).

Tra i requisiti richiesti anche l'iscrizione nel Registro dei Revisori dei conti. La dichiarazione di disponibilità dovrà pervenire entro le ore 13 del 5 aprile 2019.

La domanda deve essere corredata da curriculum vitae e da copia di un documento d’identità in corso di validità può essere trasmessa per posta elettronica certificata (PEC) a comune.fucecchio@postacert.toscana.it, a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune (da lunedì a venerdì 9-13, giovedì anche 15-18 e sabato 9-12) o per raccomandata A/R.

Il compenso annuo lordo spettante al revisore unico sarà determinato tenendo conto dell’offerta dei candidati, entro il limite massimo di 4 mila euro, oltre iva e cap se dovuti. Oltre che dal compenso, la motivazione della scelta sarà determinata anche dalla competenza specifica e dall'esperienza.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi allo 0571/268202 (Segretario comunale Dott. Simone Cucinotta).

