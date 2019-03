Sblocco assunzioni in Sanità, Montemagni (Lega): "A breve un Decreto contro le gravi carenze"

"Finalmente - afferma Elisa Montemagni, Capogruppo in Consiglio regionale della Lega - a breve un apposito decreto sbloccherà le assunzioni in Sanità ed anche le strutture sanitarie della Toscana avranno chiari benefici in tal senso. A questo punto la Regione non avrà più alcun alibi normativo dove trincerarsi e dovrà rapidamente colmare le gravi carenze di personale che stanno, da anni, creando seri problemi ai dipendenti ed ai degenti. Anche in questo caso, dunque c'è chi chiacchiera senza alcun costrutto, ovvero il Pd ed affini, e chi, invece, in silenzio opera per il bene della collettività, permettendo, come detto, l'implementazione di personale in un settore particolarmente delicato come quello sanitario." Siamo grati, quindi al nostro Sottosegretario Luca Coletto per l'impegno dimostrato e siamo lieti che tutti gli ospedali della nostra regione potranno, finalmente, come da noi ripetutamente auspicato e chiesto, usufruire di vantaggi concreti in termini di aumento di medici e paramedici."

Fonte: Gruppo Lega

Tutte le notizie di Toscana