Alla Fortezza Da Basso quattro giorni dedicati alla mobilità elettrica e sostenibile

Quattro giorni dedicati alla mobilità elettrica e sostenibile. È la prima edizione di ExpoMove che da martedì 9 a venerdì 12 aprile si svolgerà alla Fortezza Da Basso. Si tratta di una preziosa occasione per conoscere tutte le policy pubbliche, il set di incentivi predisposti dal Governo e dalle Regioni, le strategie e gli investimenti pubblici e privati volti a favorire la transizione verso la trazione elettrica, sia a livello locale che nazionale. Alcuni di questi saranno i temi trattati nel corso della sezione dedicata ai convegni, altro punto di forza dell’evento.

Oggi la presentazione dell’iniziativa in Regione, alla presenza tra gli altri dell’assessore alla mobilità Stefano Giorgetti e Erasmo D’Angelis di ExpoMove e degli assessori regionali all’ambiente Federica Fratoni e alla mobilità e infrastrutture Vincenzo Ceccarelli.

“ExpoMove è la vetrina di cosa fare per contribuire concretamente al rispetto dell’Accordo sul Clima siglato a Parigi il 12 dicembre 2015 - ha sottolineato D’Angelis –. L’evento mette in mostra per la prima volta strategie con le soluzioni più innovative e, a portata di mano per riorganizzare le nostre città e non solo per la mobilità elettrica e sostenibile, non a caso è stata scelta Firenze. È una chiamata all’azione per ridurre il riscaldamento globale riducendo lo smog e viaggiando a zero emissioni nel rispetto dell’ambiente”.

“Ringrazio gli organizzatori per avere scelto Firenze per la prima edizione di ExpoMove – ha detto dichiarato l’assessore Giorgetti. – È un motivo di orgoglio per questa Amministrazione che sarà tra i protagonisti di questo importante evento dedicato alla mobilità urbana sostenibile. Saranno giorni di riflessione, conoscenza, programmazione per tradurre in fatti concreti la trasformazione delle nostre città a partire dal trasporto pubblico elettrico per poi giungere a quello privato. Una trasformazione che non possiamo più rinviare, che deve passare anche da una maggiore presa di coscienza da parte dei cittadini per arrivare a un vero cambiamento”.

"Una delle principali cause dell'inquinamento dell'aria è rappresentata dal traffico stradale e dai trasporti – hanno precisano gli assessori Fratoni e Ceccarelli –. Per questo la Regione Toscana è impegnata in politiche di mobilità che tendano a ridurre gli impatti inquinanti della gomma, in primo luogo stimolando l’uso del treno, ma anche prevedendo sia nella gara che nel contratto ponte per i bus, mezzi nuovi e sostenibili e lavorando a fianco del Comune di Firenze e dei comuni della piana fiorentina allo sviluppo di un sistema di tramvie, che nel capoluogo ha già avuto inizio e sta già dando i suoi frutti”.

“Nello scenario attuale, le Telco come Wind Tre hanno un ruolo chiave nel sostenere sviluppo tecnologico, innovazione e crescita economica del Paese, perché la realizzazione di infrastrutture e dei servizi digitali di quinta generazione daranno sensibili vantaggi a tutti i cittadini - ha concluso Massimo Angelini di Wind Tre partner dell’iniziativa –. Le smart cities, ha aggiunto, e le applicazioni di intelligenza urbana consentiranno un grande salto di qualità in diversi settori, dalla mobilità alla gestione dei flussi di traffico, alla diffusione delle auto elettriche: con al centro le persone e la sostenibilità ambientale”.

Si tratta di una occasione quindi per puntare i riflettori su tutte le novità che caratterizzeranno la manifestazione fieristica, quali: partner dell’evento che si renderanno protagonisti di importanti iniziative, presentazioni e studi del settore automotive. Tra questi si annoverano: ACI, Symbola, ANIE, Anci, Legambiente, Motus-E, Elettricità Futura, Utilitalia, Asstra e Wind Tre; la presenza di un comitato scientifico di eccezionale valore composto da Kyoto Club, ENEA che presenterà un sistema di ricarica wireless per le auto elettriche e dal CNR-IIA che, puntando sull’istruzione e la formazione dei più piccoli, presenterà un’APP gioco con la quale poter costruire il proprio Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS); ENEL X main sponsor e partner tecnologico dell’evento; RAI PUBBLICA UTILITÀ media partner presenterà la sua APP MEMO; oltre 70 espositori che intratterranno i visitatori con show elettrizzanti, come l’Azienda Terza Rossa Electric Bikes che organizzerà un circuito dove piloti professionisti compiranno acrobazie in sella alle bici o Tesla che presenterà una cucina innovativa a tal punto da essere alimentata da un’auto elettrica; test drive organizzati dalle case automobilistiche presenti come Volkswagen, Mercedes, Renault, Nissan;

test ride che permetteranno ai visitatori di sperimentare le tecnologie e le innovazioni elettriche realizzate dalle Aziende presenti.

L’ingresso è gratuito scaricando l’APP EXPOMOVE che permetterà di personalizzare la propria esperienza durante tutta la fiera scegliendo gli stand più compatibili ed in linea con i propri interessi grazie all’utilizzo della tecnologia beacon di cui è dotata.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

