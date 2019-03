'Bullismo e cyberbullismo oggi', incontro alla scuola secondaria di Limite

La Conferenza zonale dell’Istruzione dell’Empolese-Valdelsa, con il contributo tecnico e scientifico del Centro Studi “Bruno Ciari”, organizza sette conferenze tenute da esperti per stimolare il confronto e la discussione sulle problematiche relative all’adolescenza e fornire consigli e spunti di riflessione nello svolgimento dell’impegno genitoriale.

A Capraia e Limite, l’appuntamento, patrocinato dal Comune e dalla Regione Toscana, è per giovedì 28 marzo, alle 21,00, presso la scuola secondaria “E. Fermi” di Limite sull’Arno, via F.lli Cervi n. 38.

Interverrà la psicologa e psicoterapeuta Conny Leporatti, in una serata dal titolo “Io ce l’ho con te e non so perché. Bullismo e cyberbullismo oggi”.

Ingresso libero, per info rivolgersi al Centro studi “Bruno Ciari”, tel. 057174419- 3371146476, o via e-mail a centrociari@centrociari.it .

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio Stampa

