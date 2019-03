Consiglio comunale Empoli, 18 punti portati dalle opposizioni

Il prossimo Consiglio Comunale di Empoli si riunirà in seduta straordinaria di prima convocazione mercoledì 27 marzo 2019 alle 18, nella sala consiliare al primo piano di via Giuseppe del Papa, 41. La seduta sarà presieduta dal Presidente Roberto Bagnoli. Come sempre sarà possibile seguire la diretta della seduta consiliare in streaming video con link dalla home page del sito web istituzionale del Comune di Empoli.

Questo l’ordine del giorno:

1. Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2. Interrogazione presentata dalle Consigliere Dusca Bartoli, Sabrina Ciolli, Beatrice Cioni e Samuela Marconcini, relativa a realizzazione di quanto previsto dal Piano d'Azione Comunale (PAC) per la qualità dell'aria.

3. Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a irregolarità battute di caccia in Z.R.C. Corniola nel gennaio 2019.

4. Interrogazione presentata dalle Consigliere Bartoli, Marconcini, Cioni, Ciolli, relativa a bilancio arboreo.

5. Interrogazione presentata dalle Consigliere Bartoli, Marconcini, Cioni, Ciolli, relativa a valutazione della proposta di finanza per la realizzazione di un impianto di cremazione.

6. Interrogazione presentata dalle Consigliere Bartoli, Cioni, Ciolli e Marconcini, relativa ai lavori di manutenzione al cimitero di S. Andrea.

7. Modifica al programma triennale delle opere pubbliche, al programma biennale degli acquisti di beni e servizi e alle previsioni concernenti il conferimento di incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma e contestuale modifica al Dup 2019-2021.

8. Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati – approvazione piano economico finanziario di ATO Toscana Centro per l'anno 2019.

9. Imposta Unica Comunale (IUC). Determinazioni Tariffe Tributo sui Rifiuti (TARI) anno 2019 e definizione piano di riscossione.

10. Bilancio di Previsione 2019/2021. Approvazione variazioni.

11. Approvazione patti parasociali società Aquatempra.

12. Realizzazione di nuovo edificio scolastico presso l'area di via R. Sanzio ad opera della Città Metropolitana di Firenze. Variante al RU, mediante approvazione del progetto di cui all'art. 34 della lrt 65/2014, finalizzata all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Approvazione definitiva.

13. Verbale della seduta del Consiglio Comunale n. 15 del 28/12/2018. Approvazione.

14. Verbale della seduta del Consiglio Comunale aperto sulla Sanità n. 03 del 25/02/2019 - Approvazione.

15. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione straordinaria delle scuole d'infanzia ed elementare "Cristoforo Colombo" a Ponzano.

16. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a linee guida su presenza o revoca Patrocinio Comune di Empoli a evento con Daniel Pennac a "Leggenda Festival".

17. Ordine del Giorno presentato dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativo a Encomio alle Forze dell'Ordine.

18. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli per intitolazione strada o piazza a "Norma Cossetto - Martire delle Foibe".

19. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli per acquisto proprietà a titolo gratuito, manutenzione straordinaria delle strade vicinali pubbliche di Villanova (Via di Prunecchio, Via di Mezzo, Via della Serpa, Via della Serpa 2) e posa in opera di tubazioni di gas metano.

20. Ordine del Giorno presentato dalle Consigliere Bartoli, Ciolli, Cioni, Marconcini, relativo a stop bombe per la Guerra in Yemen.

21. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a istituzione "Consigli di frazione" nel Comune di Empoli.

22. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a manutenzione Via Vacchereccia (Ponzano-Moriana) e altre strade vicinali pubbliche, oltre ad aumento fondi per consorzi stradali.

23. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a istituzione registro per il diritto dei minori alla bigenitorialità (registro della bigenitorialità) e della figura del garante comunale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché all’emanazione del relativo regolamento di attuazione.

24. Mozione per inserire una preferenza nell’assegnazione degli alloggi Erp alle madri o ai padri separati.

25. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a intitolazione strada o uffici Giudice di Pace di Empoli all’Avv. Giuliano Lastraioli.

26. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare il Centrodestra per Empoli, relativa a sostegno alla proposta di legge per la revoca della Croce al Merito al Maresciallo Tito.

27. Mozione presentata dalle Consigliere Cioni, Bartoli, Ciolli, Marconcini per la concessione della residenza anagrafica relativa al cosiddetto "Decreto Sicurezza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

