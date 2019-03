Grafici in gara, l'Enriques ospita gli studenti dopo la vittoria 2018 di Gaia Ramerini

Per il corrente anno scolastico, il Miur ha designato l’Istituto Statale di Istruzione Superiore 'Federigo Enriques' di Castelfiorentino come referente per l’organizzazione e lo svolgimento della Gara Nazionale di Grafica, edizione 2019, in quanto scuola vincitrice dell'edizione 2018 con la studentessa Gaia Ramerini (inserita nell' Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell' INDIRE (httpi//www.indire.it/eccellenze); la partecipazione è aperta al migliore alunno che frequenta il quarto anno dell'Indirizzo Servizi Commerciali - Opzione Promozione Commerciale e Pubblicitaria degli Istituti Professionali di tutta Italia.

L’ Istituto “Federigo Enriques” si prepara quindi ad accogliere, nei giorni 09.10.11. Maggio prossimi, 27 docenti e 27 studenti in rappresentanza di 27 Istituti provenienti da tutta Italia (Cagliari, Taranto, Torino, Milano, Bergamo, Roma, Siena, Firenze, Pescia, Ferrara, Bologna, Genova, Faenza, Cesena, Castelfranco Veneto, ecc).

Ricco il programma della manifestazione che vedrà impegnati gli studenti nell' elaborazione di un caso e nello sviluppo e realizzazione di un progetto concernente la disciplina professionalizzante dell'indirizzo di studi, tratto dalla realtà produttiva. La durata della prova, prevista in due giornate, sarà valutata da un’apposita commissione costituita da un dirigente tecnico, indicato dall'Ufficio Scolastico Regionale, dal Dirigente Scolastico dell'Istituto di riferimento e da un docente di materie tecniche dell'istituto stesso, nonché da un rappresentante esterno del mondo produttivo che saranno chiamati a decretare la scuola vincitrice dell’edizione 2019. Ma la Gara Nazionale di Grafica prevede anche momenti di intrattenimento culturale finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del nostro territorio e il programma, messo a punto dalla Commissione interna dell’Istituto “Federigo Enriques” e composta dalla prof.ssa Luisella Giacomini, dalla prof.ssa Concetta Manzo e dal prof. Gianluca Tarchi, prevede visite guidate al Museo BeGo di Castelfiorentino, al borgo medievale di Certaldo, alla Gerusalemme di Toscana di San Vivaldo e alla cittadina medievale di San Gimignano patrimonio dell’UNESCO; il tutto reso possibile grazie alla collaborazione del Museo Bego, al comune di Castelfiorentino, al comune di Certaldo e al comune di Montaione.

Professori, studenti e giurati potranno, inoltre, gustare le nostre specialità culinarie preparate sapientemente dai docenti e dagli alunni dell’ indirizzo alberghiero dell’ Istituto “Federigo Enriques” e dal ristorante “il Feudo” di San Gimignano.

Sono previsti premi per il primo, secondo e terzo classificato offerti da enti e sponsor esterni e da ordini professionali impegnati nel sostegno della manifestazione, come l’azienda Alfer (Castelfiorentino), l’Accento arredamenti (Castelfiorentino), l’Associazione senza Barriere onlus (Castelfiorentino), lo SPI (Castelfiorentino), la LABA (Firenze) . Libri sulla nostra splendida Toscana verranno consegnati, a tutti i partecipanti, dalla casa editrice “Federighi” di Certaldo assieme a volumi di Grafica e Fotografia donati dalla casa editrice “Giunti” di Firenze. Non mancherà, per i docenti partecipanti, un momento di incontro e di confronto sulla riforma del nuovo Esame di Stato delineato dal D.L. 62/2017; la dott.ssa Flaminia Giorda, Dirigente Tecnico MIUR – Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione, sarà la relatrice del focus.

Un ringraziamento speciale a docenti, studenti, personale ATA e Sponsor che stanno lavorando in grande sinergia affinchè, questa edizione della Gara Nazionale di Grafica, lasci a tutti i partecipanti un bellissimo ricordo del nostro Istituto e del nostro splendido territorio.

Fonte: Istituto Statale di Istruzione Superiore 'Federigo Enriques' di Castelfiorentino

