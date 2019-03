Memoriale di Auschwitz, evento finale per il crowdfunding

Termina mercoledì 27 marzo la campagna di crowdfunding Conserva la memoria per il restauro del Memoriale di Auschwitz. Numerose le iniziative che si sono tenute nelle scorse settimane, fra cene, eventi, visite guidate alla Sinagoga di Firenze e presidi dei soci Coop in alcuni punti vendita della cooperativa, mentre domani sera 26 marzo si terrà la serata Musica e parole per Conserva la memoria al TuscanyHall di Firenze, con la presenza di Alice, Bandabardò, Enrico Fink, Pietro Bartolo e, in un intervento video da Pàvana, Francesco Guccini. Presenti mille persone, che con la loro partecipazione aiuteranno la raccolta fondi ad avvicinarsi all’obiettivo.

Il ricavato della serata sarà devoluto al crowdfunding Conserva la memoria, per il restauro del Memoriale di Auschwitz, promosso da Unicoop Firenze per ANED. Il Memoriale è un’opera d’arte a forma di spirale, che attraverso la pittura e la musica ricorda la deportazione nei campi di sterminio nazisti. Voluta dall’ANED, porta la firma fra gli altri dello scrittore Primo Levi e del compositore Luigi Nono. Dal 1980 è stata ospitata nel Blocco 21 del campo di sterminio di Auschwitz, ma nel 2014 le autorità polacche ne hanno formalizzato lo sfratto, con la motivazione che l’opera non era in linea con le finalità pedagogiche e illustrative del campo.

Il Comune di Firenze, con il sostegno di Regione Toscana e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, si è candidato a ospitare e a restaurare il Memoriale. Il luogo prescelto è il Centro EX3 di piazza Bartali. Per l’opera, già in fase di restauro da parte dell’Opificio delle Pietre Dure, si è però presentata la necessità di raccogliere un ulteriore contributo per finalizzare l’intervento. Da qui la disponibilità di Unicoop Firenze per promuovere una campagna di crowdfunding e sostenere ANED Firenze per raggiungere la cifra necessaria di 40mila euro.

La campagna Conserva la memoria è stata lanciata lo scorso 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria 2019. Ad oggi sono già oltre 10mila le donazioni alle casse dei Coop.Fi che, euro su euro, verranno raddoppiate dalla cooperativa. Negli scorsi due mesi inoltre si sono tenute 10 cene su tutto il territorio toscano per un totale di oltre duemila partecipanti e sono state organizzate 3 visite guidate alla Sinagoga di Firenze per un totale di 100 partecipanti. Alcuni punti vendita hanno inoltre ospitato punti informativi per la raccolta dei contributi per Conserva la memoria.

La serata di domani, che vede la partecipazione delle istituzioni del territorio, il contributo di artisti come Alice, Enrico Fink e l’Orchestra multietnica di Arezzo, Bandabardò e Francesco Guccini in video e la collaborazione del biologo marino e chef Silvio Greco per il menu leggero a base di pesce, sarà una occasione per riflettere, anche grazie alla testimonianza di Pietro Bartolo, dottore dei migranti a Lampedusa, su quello che sta accadendo nel mar Mediterraneo.

Per chi lo desidera, si può ancora contribuire alla campagna come contribuire online su Eppela, al link www.eppela.com/conservalamemoria, donando alle casse dei punti vendita COOP.fialmeno 1 euro o 100 punti della carta socio o mediante bonifico bancario all’IBAN IT 65P 06160 02827 000014108C00

In allegato una immagine della campagna, una foto della conferenza stampa ( da sn: Claudio Vanni, Sergio Staino, Alessio Ducci, Enrico Fink, Erriquez della Bandobardò) e un disegno di Sergio Staino per l’appuntamento di domani.

Fonte: Unicoop Firenze - Ufficio stampa

