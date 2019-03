Ospedale a Campo Tizzoro, Marcheschi (FdI): "Assenza dell'assessore irrispettosa"

“È sconcertante che nessun esponente della Giunta toscana, l'assessore Saccardi in primis, si sia presentato a Campo Tizzoro all’assemblea sul tema dell’Ospedale di San Marcello e della sanità sulla montagna pistoiese. Assenze gravi e irrispettose per una zona che sconta gravi problemi nei servizi sanitari. Cittadini e sindaci si sentono giustamente snobbati e abbandonati. La situazione dell'Ospedale di San Marcello è molto sentita nella zona mentre evidentemente non è una priorità della Regione nonostante all'incontro fossero presenti centinaia di persone -Consigliere regionale Paolo Marcheschi (Fdi)- C’erano i sindaci di San Marcello Piteglio, di Abetone Cutigliano, e gli esponenti della Consulta della salute che hanno partecipato all’incontro a supporto della battaglia per il pronto soccorso e il connesso riconoscimento di area disagiata per la montagna pistoiese, in base a quanto previsto dal decreto Balduzzi. La montagna pistoiese non molla sulla battaglia per il pronto soccorso e per il diritto ai servizi sanitari:noi di Fratelli d'Italia sosterremo in ambito istituzionale le legittime richieste dei cittadini, presenterò a tal proposito un'interrogazione” sottolinea Marcheschi.

Fonte: Ufficio Stampa

