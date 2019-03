Ospedale Livorno, Saccardi al ministro Grillo: "Insostenibile addossare responsabilità alla Regione"

"La Regione Toscana aveva già sottoscritto l'accordo per la realizzazione dell'ospedale di Livorno e se il ministro si fosse meglio documentata avrebbe potuto verificare che quell'accordo non è stato portato avanti perché il sindaco ha cambiato idea sulla sua localizzazione". Così anche l'assessore alla salute Stefania Saccardi interviene sulla questione del nuovo ospedale livornese, non solo in relazione alle dichiarazioni del sindaco Nogarin, ma anche in relazione a quanto dichiara il ministro Grillo con un suo Twitter.

"Il governo regionale, tra l'altro, ha approvato la nuova intesa prima di quanto abbia fatto il Comune di Livorno - aggiunge l'assessore - Francamente mi sembra insostenibile addossare delle responsabilità alla Regione. Vorrei dire al ministro che se il sindaco non avesse cambiato opinione a quest'ora l'ospedale sarebbe un pezzo più avanti sulla strada della realizzazione"

Il post del Ministro grillo

"Caro @rossipresidente, come tutti sanno la sanità è competenza regionale. La eserciti nell'interesse dei cittadini a prescindere dallo schieramento politico del sindaco della città dove vivono. Non faccia pagare ai livornesi il prezzo di rivalità politiche". Lo dice il ministro della Salute Giulia Grillo su Twitter rivolgendosi al presidente della giunta regionale Toscana Enrico Rossi che oggi ha spiegato che l'accordo per il nuovo ospedale della città sarà firmato dopo le prossime elezioni amministrative. A Rossi aveva già replicato polemicamente anche con l'attuale sindaco di Livorno Filippo Nogarin (M5S).

