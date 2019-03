Pasqualino (Lega) replica a Deidda: "Solo ora capisce quanto è bella Santa Croce"

Il Sindaco uscente Giulia Deidda si ricandida per le amministrative di Maggio, durante l’inaugurazione del comitato elettorale, la stessa ribadisce la voglia di continuare sulla scia degli ultimi 5 anni, ovvero quella della desertificazione del centro storico, della delinquenza in forte aumento, del degrado totale del centro cittadino e delle aree limitrofe.

Per Giulia Deidda sono stati 5 anni passati vicino alla gente e solo adesso capisce quanto è bella Santa Croce, io invece direi che doveva accorgersene un po’ prima e che doveva lavorare per far sì che certi episodi delinquenziali venissero meno. A nostro avviso occorre mettere dei freni, abbiamo già avuto esperienze in comuni analoghi governati dalla sinistra, il rischio è quello di ritrovarsi a gestire una situazione complessa e difficilmente arginabile.

Inoltre voglio ribadire a Giulia Deidda che chi fino ad oggi si è improvvisato Sindaco è proprio lei, poiché in perfetto stile di sinistra, ha dimenticato in questi 5 anni di mal governo che oltre alle poltrone ci sono i cittadini e che far finta di non vedere i problemi dei santacrocesi, dalle Aziende che faticano ad andare avanti, ai commercianti e alla delinquenza che pervade il territorio, è segno di inadeguatezza e pericolosità. I santacrocesi hanno due scelte, continuare con questa amministrazione incurante e miope dei problemi che attanagliano questa città o affidare a noi le sorti di Santa Croce, permettendoci di importare quella che per noi si chiama politica di buon senso, che viene incontro alle esigenze dei cittadini e che contrasta con tutte le forze la delinquenza.

Giovanni Pasqualino - Commissario Lega Santa Croce sull'Arno

