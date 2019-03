Progetto melanoma, visite specialistiche gratuite al Csc di Cerbaia

Ci sono ancora posti disponibili per accedere al Progetto Melanoma, la giornata di visite specialistiche gratuite organizzata dalla Fondazione Ant nell’ambito della campagna di prevenzione in programma a San Casciano. L’iniziativa, che si terrà venerdì 29 marzo dalle ore 9 alle ore 13.15 e dalle ore 14 alle ore 17.15negli ambulatori del Csc di Cerbaia, è rivolta ai cittadini residenti nei territori dell’Unione comunale del Chianti fiorentino (Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti e San Casciano Val di Pesa). Grazie al supporto del Centro socio culturale di Cerbaia, che ha preso parte attivamente alla realizzazione del progetto, l’iniziativa offre l’opportunità di effettuare visite dermatologiche con dermoscopia senza alcun costo per il cittadino ai fini della diagnosi precoce dei tumori della cute.

Il calendario di visite di prevenzione oncologica, messo in piedi per l’area fiorentina dalla Fondazione ANT, prende il via a San Casciano e più precisamente negli ambulatori del Csc di Cerbaia situati in via Napoli, 31. E’ obbligatoria la prenotazione telefonica. E’ necessario telefonare al 3490693571 dal lunedì al venerdì, dalle 9,30 alle 13, fino al 28 marzo. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Unione Comunale del Chianti fiorentino e il sostegno del Comune di San Casciano. Per conoscere il calendario mensile delle visite ANT nella nostra regione, è possibile visitare la sezione Prevenzione del sito ant.it/toscana. Per avere informazioni sulle attività di Fondazione ANT in Toscana e offrire il proprio aiuto come Volontari è possibile contattare la sede di Firenze della Fondazione al numero 055.5000210.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di San Casciano in Val di Pesa