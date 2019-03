Si segnalano i primi disagi a causa del forte vento in Toscana che si sta abbattendo in queste ore. L'allerta meteo, codice arancione, durerà fino alla mezzanotte di oggi, martedì 26 marzo. Alcune scuole sono rimaste chiuse.

Al momento le province più colpite sono quelle di Pisa e Livorno. Decine gli interventi per alberi, tegole e piccole verifiche di oggetti pericolanti. Al momento non si segnalano persone coinvolte.

Provincia di Pisa

In via dei Cappuccini a Pisa la caduta di una grossa pianta ha abbattuto un muro di una recinzione. La viabilità al momento è chiusa per permettere le operazioni di messa in sicurezza della zona.

In via Montanelli, zona San Giusto, la strada è stata chiusa per un semaforo pericolante.

Nella notte le squadre dei vigili del fuoco sono state impegnate un po’ in tutta la provincia e sarebbero almeno 30 gli interventi effettuati. Questi hanno riguardato principalmente la caduta di alberi, rami, tegole e coperture. Al momento non si risultano situazioni particolarmente critiche e non ci sono danni a persone.

Traghetti cancellati

Il forte vento sta creando notevoli disagi al collegamento marittimo con le isole. Questa mattina almeno 5 traghetti sono stati cancellati, mentre altri registrano ritardi fino a 5 ore.

Saltati due traghetti da Porto S.Stefano al Giglio e fermo a Livorno quello diretto a Capraia. A Livorno comunque - picco massimo di vento, fanno sapere dall'Avvisatore marittimo, alle 4.30 con una raffica da 50 nodi (circa 90 km/h) - il traffico portuale è regolare. Collegamenti regolari anche tra Piombino e Portoferraio all'isola d'Elba ad eccezione dell'aliscafo, e del Giuseppe Rum che è rimasto fermo sul collegamento Piombino-Rio Marina.

Aeroporto bloccato, disagi alla circolazione feroviaria

L'aeroporto Peretola di Firenze è praticamente fermo a causa del forte vento da nord: nessun atterraggio stamani, solo alcuni decolli.

Per i treni, ci sono stati rallentamenti sulla linea lenta Firenze-Arezzo con ritardi fino a 50', e su quella tra Siena e Chiusi, per materiale finito sui binari: la situazione, spiega Fs, è già tornata alla normalità.

Raffiche fino a 140Km/h

Dall'inizio dell'allerta meteo si sono registrate raffiche di vento che hanno raggiunto i 120km/h sulle zone montuose e collinari, coste e arcipelago, in pianura i 90Km/h. Nelle prossime ore il vento potrebbe toccare i 140Km/h sulle zone appenniniche.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

