Si arricchisce il calendario di Beat Festival: ecco i Fast Animals and Slow Kids

Una nuova grande serata di musica arricchisce il calendario di Beat Festival. Giovedi 5 settembre 2019, al parco di Serravalle, arrivano i Fast Animals and Slow Kids per un concerto all'insegna del grande rock italiano. Un evento ad ingresso gratuito che vedrà protagonista una delle band che ha rivoluzionato il panorama musicale degli ultimi anni. I “Fask” tornano sul palco del Beat Festival a due anni di distanza dalla grande serata sold out che li aveva visti protagonisti assieme agli Zen Circus. In arrivo, per la band perugina, un nuovo album e l'imminente uscita del nuovo singolo “Non potrei mai”. Il tutto ad anticipare il tour estivo che li vedrà protagonisti anche nella straordinaria location del parco di Serravalle. Il concerto dei Fast Animals va ad aggiungersi al ricco calendario di Beat Festival, che quest'anno festeggia la quinta edizione. Il Festival si svolgerà ad Empoli per 5 giorni: il 30 e 31 agosto, 1,5 e 6 settembre. Il concerto dei Fask è il secondo annunciato dopo quello di sabato 31 agosto, quando sul main stage di Beat salirà The Bloody Beetroots per un fantastico dj set gratuito. Ma non mancheranno tanta altra musica, street food, sport, birra artigianale e tantissimi altri eventi declinati nell'atmosfera unica e inimitabile di Beat. Nuovi concerti saranno annunciati nelle prossime setttimane.

FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

I Fast Animals and Slow Kids nascono a Perugia alla fine del 2008. Scrivono i primi pezzi in italiano nel 2009, quando registrano l'EP “Questo è un cioccolatino” (To Lose La Track), stampato da Luca Benni.Nel corso del 2010 aprono i concerti di band come Zen Circus, Il Teatro degli Orrori, Futureheads e Ministri. In estate partecipano e vincono il contest di Italia Wave Love Festival come miglior gruppo emergente italiano. Dopo una lunga tournée, registrano nel febbraio 2011 il loro primo album “Cavalli”, prodotto da Andrea Appino (frontman dei toscani Zen Circus) e pubblicato dall'etichetta Iceforeveryone, di proprietà degli Zen Circus. Il disco, pubblicato nel novembre seguente, è stato registrato da Giulio Favero ed ha consentito al gruppo di farsi notare all'interno dell'ambiente indipendente musicale italiano, partecipando tra l'altro a diverse rassegne del settore. Nell'ottobre 2012, con Andrea Marmorini e Jacopo Gigliotti alla produzione, registrano al Macchione (ai confini tra Toscana ed Umbria, tra Montepulciano e Chiusi), il loro secondo disco. L'album si chiama Hýbris (pronunciato "Iubris") e viene pubblicato il 18 marzo 2013 da Woodworm (con distribuzione Audioglobe).

Nel dicembre 2013 il singolo “A Cosa Ci Serve” vince il Trofeo Rockit come migliore canzone italiana secondo i lettori del sito e contestualmente risulta essere la canzone dell'anno anche secondo i redattori del magazine online. Nello stesso anno i Fast Animals And Slow Kids vincono anche il premio KeepOn “Rivelazione Live 2013” e “Hýbris “ e l'Album Italiano 2013 per i lettori di XL. Nell'aprile 2014 si conclude il tour di Hybris, registrando il numero record di ben 105 concerti in giro per l'Italia. Nel giugno dello stesso anno il gruppo ha partecipato alla decima edizione del MI AMI 2014, festival italiano dedicato alla musica indipendente; nello stesso mese ha anche suonato come band headliner allo Sherwood Festival 2014 a Padova. “Alaska”, il nuovo e quarto disco della band esce il 3 ottobre 2014 per Woodworm label, sempre sotto la produzione artistica di Andrea Marmorini e Jacopo Gigliotti.

Nel Novembre di quell'anno parte un tour di circa ottanta date che registra una grande crescita della band, si registrano numerosi sold out nei più importati live club dello Stivale, nell'estate 2015 suonano in apertura dei Verdena al Postepay Rock in Roma presso l’ippodromo delle Capannelle, il 15 Agosto suonano nel prestigioso European Stage dello Sziget festival di Budapest, selezionati dal pubblico tra le migliori band italiane del 2015. Sei selezionatissime date a gennaio 2016, tutte sold out, che culminano nella data di chiusura del tour presso l'Alcatraz di Milano con 2.800 paganti, pongono il sigillo al fortunatissimo Alaska Tour. Il 3 febbraio 2017 esce “Forse non è la felicità”, il loro nuovo disco sempre per Woodworm Label. Il lungo tour che segue conferma la grandissima attitudine rock della band e pone questo come uno dei migliori live rock della Penisola. Live intensi, sudore e chitarre, club esauriti ed i più significati festival estivi Italiani saranno l’anima di “Forse non è la felicità”. Il tour si è concluso a Perugia, nella città della band, con uno splendido sold out all’Urban. Ora un nuovo album in arrivo e un nuovo tour.