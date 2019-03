Corso di disostruzione pediatrica: lo organizza la Misericordia di Certaldo

Il soffocamento da ingestione o inalazione di un corpo estraneo è purtroppo, durante l’infanzia, un evento abbastanza frequente. Soprattutto nella fascia di età dai 6 mesi ai tre anni i bambini sono più soggetti a questa tipologia d'incidente per l'incompleta maturità dei meccanismi riflessi di coordinazione ed il diametro ridotto delle loro vie aeree e per la loro naturale propensione ad esplorare il mondo attraverso la bocca. Di fatto il soffocamento per l'ingestione o l'inalazione di un corpo estraneo costituisce una delle principali cause di morte accidentale nell'infanzia in ambiente domestico o nelle scuole.

Le conseguenze dell'ostruzione delle vie aeree possono essere gravi e, talvolta, possono rivelarsi fatali. Per questo motivo, il rapido riconoscimento dei segnali associati al soffocamento e la corretta esecuzione delle manovre di disostruzione pediatrica sono di fondamentale importanza: conoscere come agire a è utile per evitare il degenerare dell'evento o per evitare di aggravare una situazione mediante un intervento improprio.

In questa prospettiva la Misericordia di Certaldo organizza un corso gratuito di disostruzione pediatrica comprensivo di teoria e pratica che si svolgerà Sabato 30 Marzo presso il Centro di Formazione in via Toscana 118 alle ore 14.30. L’incontro è rivolto a genitori, nonni, e a tutti coloro che hanno a che fare con i bambini.

Per iscriversi c’è tempo fino al 28 Marzo. Per iscrizioni e informazioni ulteriori è possibile recarsi presso la sede oppure contattare il centralino allo 0571.668092.

Fonte: MISERICORDIA CERTALDO

