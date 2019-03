Area ex filiale Fiat, aperte osservazioni a piano attuativo con variante urbanistica

Fino al 26 aprile è possibile presentare le osservazioni al Piano attuativo con contestuale variante urbanistica dell'area ex filiale Fiat in via Ciampi.

Il documento è stato adottato dal consiglio comunale il 4 marzo scorso. Come prevede la legge, la fase successiva all'adozione è la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana – avvenuta oggi, 27 marzo – dalla quale decorrono i 30 giorni utili per presentare le osservazioni.

Tutti i contributi pervenuti all’Amministrazione saranno valutati dagli uffici competenti dopodiché verranno portati all’attenzione del consiglio comunale che sarà chiamato a esaminare e votare le controdeduzioni e, quindi, approvare l'atto in via definitiva.

Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare osservazioni.

La documentazione sul Piano attuativo con contestuale variante urbanistica può essere consultata sul sito Internet istituzionale all'indirizzo https://www.comune.pistoia.it/12794. Chi preferisce può recarsi direttamente all'ufficio urbanistica e assetto del territorio in via dei Macelli 11.

Le osservazioni dovranno pervenire entro venerdì 26 aprile al Protocollo generale del Comune di Pistoia, in piazza Duomo 1, oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata comune.pistoia@postacert.toscana.it, con la dicitura “Servizio Urbanistica e Assetto del Territorio - Piano Attuativo con contestuale variante al Regolamento Urbanistico dell'area di trasformazione AT2/RU4 area ex filiale Fiat in Via Ciampi”.

Per appuntamenti, richieste di chiarimenti e ulteriori informazioni è possibile contattare l'ufficio urbanistica e assetto del territorio al numero 0573 371500 oppure 371639, da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle 15 alle 17.

