Fra Maraini e Mericni ecco La finestra di via del Campo 22

Al Teatro del Popolo di Castelfiorentino sabato 30 marzo alle 21.00 ultimo appuntamento della rassegna Castelfiorentino in scena con lo spettacolo della compagnia teatrale Il cerchio di gesso

La finestra di via del Campo 22 testo ispirato a "Dialogo di una prostituta con un suo cliente" di Dacia Maraini e "L'altra verità" di Alda Merini, la regia è di Diego Conforti

In una camera da letto di un edificio in via del Campo 22 la vita dei vari personaggi s'intreccia con il cambio d'uso dello stesso: prima abitazione, poi manicomio ed infine albergo ad ore.

La stanza si trasforma in un piccolo universo dove si ama, si odia, si uccide, si riflette, s'impazzisce. La finestra diviene testimone e memoria dei mutamenti, una sorta d'anima del luogo che riflette e proietta.

Posto unico 8€.

Per i giovani under 30 in possesso della Carta giovani sconti del 10% su tutti i biglietti.

Per gli studenti delle università in possesso della carta “Studente della Toscana” biglietto ridotto 8€. Riduzioni riservate agli under 30 con “Biglietto futuro”.

Gli studenti delle scuole superiori di Castelfiorentino avranno un biglietto omaggio ogni 4 acquistati.

Riduzioni riservate agli under 26 e gli over 65 anni, a portatori di handicap o a soggetti con invalidità riconosciute. Per ottenere la riduzione occorre presentare opportuna documentazione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

La prevendita dei biglietti di tutti gli spettacoli della stagione è in corso presso la biglietteria del teatro tutti i martedì e giovedì (ore 17.00-19.00) e il sabato (ore 9.30-12.30).

Prevendita aperta anche presso Giallo Mare Minimal Teatro (via Paolo Veronese 10- Empoli tel 0571/81629-83758) dal lunedì al venerdì orario 9-13 e 14-18 e aperture su appuntamento.

Diritti di prevendita 1€.

Il programma della stagione e tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrocastelfiorentino.it e sulla pagina Facebook Teatro Del Popolo Castelfiorentino.

Per informazioni Teatro del Popolo 0571 633482 e Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629-83758, info@giallomare.i

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

