Furti in abitazioni Toscana, fermati 4 topi d'appartamento tra Pisa e Montecatini

I carabinieri di Firenze hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto (già convalidato dai Giudici competenti per territorio) quattro soggetti ritenuti responsabili di numerosi furti in abitazione nei primi mesi del 2019 in diverse province della Toscana. Gli indagati sono stati bloccati tra Pisa e Montecatini Terme.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, è stata avviata lo scorso mese di gennaio ed ha consentito in brevissimo tempo di pervenire all’individuazione del sodalizio criminoso costituito esclusivamente da soggetti di nazionalità albanese. Gli indagatierano specializzati nell’effettuare vere e proprie incursioni in zone pocoabitate ove gruppi di case, previa effrazione, venivano depredate con azioni fulminee. I dettagli dell’attività investigativa saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 presso il Comando Provinciale di Firenze

