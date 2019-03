Nuova pista ciclopedonale per Calcinaia

Sarà inaugurata il prossimo Sabato 30 Marzo alle ore 9.30 in prossimità dell’incrocio tra via Montale e via Corsi la nuova pista ciclopedonale, luna all’incirca 800 m che dal sentiero del Bosco di Montecchio permetterà di raggiungere facilmente il centro di Calcinaia.

Si tratta di una realizzazione, molto importante, in esecuzione alla convenzione della lottizzazione "La Conca", che congiungerà il polmone verde del paese al centro vero e proprio mediante una pista rialzata rispetto alla sede stradale e molto ampia, la sua larghezza infatti raggiunge i 2,5 m.

L’opera è stata ultimata dall’impresa edile La Piazzetta e il prossimo sabato ragazzi, cittadini e famiglie potranno percorrerla assieme agli amministratori. Sarà infatti il Sindaco, Lucia Ciampi, accompagnata dall’Assessore all’Urbanistica e all’Ambinete, Cristiano Alderigi a tagliare il nastro di questa nuova opera.

L’impegno del Comune di Calcinaia in fatto di realizzazione di piste ciclabili però non si fermerà qui. Con 1.500.000 € di euro sarà infatti realizzato il collegamento ciclopedonale che congiungerà le stazioni di Pontedera e quella di Cascina e che attraverserà appunto tutta Calcinaia.

Una bellissima opera, quest’ultima, che sarà finanziata quasi interamente, ovvero per 1.200.000 €, dalla Regione Toscana. Insomma ben presto sarà più bello, salutare e facile spostarsi in bici in tutto il territorio calcinaiolo.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

