Le Vie dei Medici, conferenza a Cerreto Guidi per i 500 anni dalla nascita di Cosimo I

Sabato 30 marzo 2019 alle ore 16.30 presso la Palazzina dei Cacciatori di Cerreto Guidi, torna il progetto “Le Vie dei Medici”, quest’anno dedicato al “V centenario della nascita di Cosimo I de’ Medici”.

La conferenza è organizzata dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi con la preziosa collaborazione della FEISCT (Federazione Europea Itinerari Storici Culturali e Turistici), Italia Nostra, Anci Toscana, Unpli Toscana, Pro Loco Toscana e la Pro Loco di Cerreto Guidi.

“Il Progetto Le Vie dei Medici - commenta il sindaco - si è potenziato negli anni e ha collegato Cerreto con le numerose realtà della Toscana segnate dalla presenza di Cosimo I e ha enormi potenzialità per contribuire a realizzare itinerari culturali e turistici con molte realtà europee”.

Sarà la professoressa Patrizia Vezzosi, curatrice del progetto Le Vie dei Medici, a illustrare il programma anche in riferimento alle nuove adesioni ricevute in occasione del V centenario della nascita di Cosimo I de’Medici.

Nel corso dell’iniziativa prenderanno inoltre la parola Cecilia Pacini, presidente regionale di Italia Nostra; Pierandrea Vanni, responsabile cultura ANCI Toscana e Luca Parrini, vicepresidente UNPLI Toscana.

Il Progetto LE VIE DEI MEDICI è finalizzato alla scoperta-valorizzazione di ITINERARI MEDICEI attraverso scambi culturali fra Scuole. E' stato avviato nel 2004, accreditato UNESCO nel 2013 e presentato a Firenze nell’ambito della Giornata ICOMOS sul tema Heritage of Education. E’ stato segnalato BEST PRACTICE UNESCO nel 2015 dalla

Commissione Nazionale Rete Scuole Associate Unesco. Dal 2013 è sviluppato presso l’Istituto Comprensivo di Vinci FI e recepito nella Proposta didattica del Mu.Me.Loc Museo Memoria Locale di Cerreto Guidi FI http://www.mumeloc.it/ a cui aderiscono Scuole da tutta la Toscana. Con il patrocinio della Regione Toscana, presso la Villa Medicea di Cerreto Guidi FI vengono presentati a cadenza annuale i risultati e gli sviluppi del Progetto che si implementano ogni anno.

Il Progetto è caratterizzato dai tre requisiti fondamentali dell'AGENDA 2030:

UNIVERSALITÀ : è centrato sul valore educativo-universale del patrimonio culturale;

INTEGRAZIONE: coniuga beni ‘maggiori’, ‘minori’, territori, musei e settori educazione, cultura, turismo, sviluppo sostenibile dei territori;

PARTECIPAZIONE: partendo ‘dal basso’, dalle Scuole, ha coinvolto sempre più Istituzioni e Associazioni, in particolare Italia Nostra che condivide il Progetto.

Gli originali risultati raggiunti sono documentati in diverse pubblicazioni di carattere didattico-divulgativo. Una sintesi di 10 itinerari medicei tematici è contenuta in (a cura di) Patrizia Vezzosi Le Vie dei Medici Ed. Toscana Promozione Turistica 2017 pubblicato IT/EN cartaceo e on line dalla Regione Toscana (E-book scaricabile in italiano e inglese):

https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/le-vie-dei-medici-in-toscana.pdf

https://www.visittuscany.com/export/shared/visittuscany/documenti/the-ways-of-the-medici-in-tuscany.pdf

