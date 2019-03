Lista d'attesa lunga per malato di Sla, Buselli chiede spiegazioni

"Spiegazioni urgenti riguardo all'ennesimo caso che riguarda le liste d'attesa nel Volterrano e in Val di Cecina". A chiederle al Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Nord Ovest è in una lettera il sindaco di Volterra Marco Buselli in merito alla notizia di un paziente affetto da Sla che dovrà aspettare mesi per un controllo da uno pneumologo al Santa Maria Maddalena.

"Purtroppo questa dinamica – aggiunge il sindaco nella lettera -, oltre a colpire sistematicamente i bisogni prioritari di salute della popolazione, su cui vanno a gravare così notevoli costi indiretti, interferisce anche sulle specialità di richiamo su cui Volterra è centro attrattore, che potrebbero essere una risposta in area vasta, nonchè il fiore all'occhiello per la nostra città".

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Volterra