Mercato Internazionale Empoli, spazio allo street food e al 'Negozio Amico'

Quarta edizione del Mercato Internazionale. I mercatini del mondo nelle vie di Empoli tornano dal 5 al 7 aprile in Piazza Matteotti e Ristori dalle 9 alle 24. La formula non cambia, ma si arricchisce. Saranno rappresentati attraverso manufatti artigiani 28 Paesi di 4 continenti. Di anno in anno il Mercato Internazionale si conferma vetrina d'eccellenza per i prodotti toscani, italiani e da tutto il mondo. La novità di quest'anno è costituita dall'area street food.

A presentare questa nuova edizione Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze, Fabrizio Matucci di Fiva Fivap (Federazione italiana venditori area pubblica), Vittoria Assicurazioni di Empoli e Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle Attività produttive del Comune di Empoli.

Aldo Cursano, presidente Confcommercio Firenze: "Riproponiamo in un meraviglioso territorio. un modello che funziona e che vogliamo valorizzare e sostenere. Al centro l'integrazione e valorizzazione dell'economia cittadina. L'intento è far vivere questa straordinaria opportunità a tutti. Un vero e proprio racconto attraverso le storie dei Paesi e attraverso il cibo. Siamo orgogliosi di essere i soggetti promotori del Mercato Internazionale".

Oltre 70mila persone lo scorso anno in 4 giorni di manifestazione. La passeggiata di un chilometro si allarga anche al centro storico.

Fabrizio Matucci, Fiva (Federazione italiana venditori area pubblica): "La nostra è una scommessa che Confcommercio ha voluto fare con l'amministrazione comunale. In quattro anni abbiamo avuto un ottimo risultato. Quest'anno abbiamo organizzato iniziative collaterali in sinergia tra banchi e negozi fissi con il circuito Negozio Amico. I negozi che partecipano faranno degli sconti dedicati. Confcommercio incentiverà le imprese consegnando agli esercenti dei palloncini bianchi o blu che i bambini potranno portare nell'area del Mercato per farseli gonfiare. Inoltre ci sarà un coupon per ritirare altri gadget a sorpresa.

Sabato 6 ci sarà l'esposizione di auto e moto d'epoca a piazza dei Leoni e poi la sfilata per le strade di Empoli. Una festa nella festa. Su Empoli il Mercato Internazionale ha sempre un certo impatto. Lavoriamo affinché ci siano meno disagi possibile."

Le modifiche alla viabilità saranno rese note con un'Ordinanza nei prossimi giorni. Altra novità area Street Food in piazza Ristori con i caratteristici food truck.

Vittoria Assicurazioni: "Siamo felici perché empolesi e attaccati al territorio, riteniamo questa un'occasione importante. È il nostro primo anno e abbiamo pattuito una collaborazione con Confcommercio anche a livello locale."

Antonio Ponzo Pellegrini, assessore alle Attività produttive del Comune di Empoli: "Complimenti all'organizzazione che ogni anno mette un tassello in più al mercato Internazionale. Una scommessa nata nel 2015 a cui Empoli ha risposto con entusiasmo. Quest'anno con l'up grade della sede fissa ci sarà un cambio di marcia perché è necessario e serve. Questo sarà l'ultimo mercato internazionale di questo mandato, spero prosegua perché ha funzionato. In eredità lasciamo un format che funziona in una piazza Matteotti che è stata valorizzata e si presta a questo tipo di iniziative. Godiamoci il Mercato Internazionale."

