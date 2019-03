Microcar in arrivo per la polizia ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di contrasto dei reati in ambito ferroviario, disposti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Toscana, sono stati consegnati agli Agenti del Reparto Operativo Firenze Santa Maria Novella due carrellini elettrici, brandizzati con i colori ed il logo della Polizia Ferroviaria.

Le “microcar” in argomento, dotate di lampeggiante e di tutti gli accessori necessari allo svolgimento dei servizi di istituto, saranno utilizzate dagli Agenti, come già avviene, in occasione dei servizi di pattugliamento in ambito ferroviario, permettendo di velocizzare, così, i diversi interventi all’interno della stazione.

Tra gli obiettivi della Polizia Ferroviaria circa l’uso di questi mezzi, vi è quello di fornire a coloro che transitano in ambito stazione un maggiore punto di visibilità, così come per il desk recentemente installato, nonché fungere da deterrente in merito alla eventuale commissione di reati.

Dall’inizio dell’anno il rafforzamento dei servizi di prevenzione e vigilanza, unito all’impiego dei nuovi strumenti a disposizione degli Agenti della Polizia Ferroviaria, ha consentito - nella provincia di Firenze - un incremento pari al 21% delle persone identificate e al 19% dei denunciati a piede libero.

E’ stato, inoltre, quasi raddoppiato il numero delle persone arrestate e degli interventi mirati alla tutela ed alla sicurezza dell’utenza.

Fonte: Questura di Firenze

