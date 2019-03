Ritratti del Coraggio, presentazione del libro col Presidente Andrea Ceccarelli

Presso la Sala Brunelleschi del Palagio di Parte Guelfa, venerdì 29 marzo verrà presentato il libro Ritratti del Coraggio – Lo Stato italiano e i suoi magistrati.

“Un libro accurato che ricorda i tanti servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita in difesa dei principi fondanti dell'Italia. Purtroppo – spiega il presidente del Consiglio comunale Andrea Ceccarelli – sono state tante le vittime della propria personale coerenza e della ferocia della mafia e del terrorismo. Non solo magistrati. Carabinieri, poliziotti, giornalisti, avvocati, professionisti, professori, sacerdoti: non c’è categoria che non abbia avuto i propri martiri. Il volume oltre a trattare le vite di personaggi come Giovanni Falcone, Paolo Borsellini, Rocco Chinnici e Antonino Scopelliti si sofferma sulle storie di tanti altri personaggi che, dal 1969 al 2015, hanno dato la vita per difendere la libertà, i valori ed i principi della Costituzione e di chi è quotidianamente al servizio della collettività e dello Stato. Un numero così alto di magistrati assassinati lo si riscontra solo in Italia. Il bilancio – prosegue il presidente Andrea Ceccarelli – è di una vera e propria guerra. I giovani, pur conoscendo le vicende di Falcone e Borsellino ignorano, per la gran parte, i nomi di tutti gli altri magistrati uccisi e rimangono, quasi sempre, senza parole quando si indica il numero complessivo delle vittime. Il volume che viene presentato al Palagio di Parte Guelfa serve proprio a questo: a non dimenticare chi ha perso la vita per servire lo Stato ed a creare una memoria per il futuro dell’Italia. Occorre oggi – conclude il presidente del Consiglio comunale Andrea Ceccarelli – analizzare accuratamente la vastità del fenomeno e far capire che questi sacrifici hanno consentito allo Stato di resistere all’attacco mortale portato dal terrorismo e dalla mafia”.

La giornata sarà aperta alle 9.30 dagli Indirizzi di saluto:

Andrea Ceccarelli, Presidente del Consiglio comunale di Firenze

Federico Gianassi, Assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale di Firenze

Daniele Greco, Governatore Lions 108 LA Toscana

Lucia Livatino, Presidente dell’Associazione Italia-Israele di Firenze, Prato e Pistoia

Filippo Fiorentini, Consigliere di amministrazione della sezione italiana del Keren Kayemeth LeIsrael

Alle 10.30

Un dibattito sul libro con gli autori e con il pubblico. Modera: Stefano Amore, Magistrato, direttore della rivista “Nova Itinera. Percorsi del diritto nel XXI Secolo”

Partecipano:

David Ermini, vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

Giuseppe Bianco, sostituto Procuratore presso il Tribunale di Roma

Piercamillo Davigo, Componente del Consiglio Superiore della Magistratura

Ignazio de Francisci, Procuratore Generale presso la Corte di appello di Bologna

Interviene:

Roberto D’Ippolito, Avvocato del Foro di Firenze

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

