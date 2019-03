Da Striscia La Notizia a Siena, Luca Abete all'UniSi

Torna all’Università di Siena #NonCiFermaNessuno, tour motivazionale ideato e promosso da Luca Abete in collaborazione con l’associazione Marameo, prodotto e gestito dalla Lab production srl.

La quinta edizione, partita il 4 marzo dall’Università Bicocca di Milano, arriverà all’Università di Siena giovedì 4 aprile alle 11, nell’Aula Cardini - Presidio Mattioli, via Mattioli 10.

“Ho creduto fermamente in questa idea che all’inizio sembrava folle – spiega Luca Abete - ma che anno dopo anno ha dimostrato di essere un progetto concreto e di grande successo. Un esperimento decisamente riuscito andato ben oltre le aspettative, incontrando la gratitudine degli studenti, l’entusiasmo delle università e l’interesse delle aziende. Se da una parte in molti ci dicono di restare con i piedi per terra e che sognare è un’illusione, dall’altra con questo format vogliamo dimostrare che inseguire i propri sogni e provare a spiccare il volo è un diritto per tutti. E a proposito di sogni, il mio è che la carovana dell’ottimismo nata quasi per gioco sia un punto di partenza per lanciare iniziative straordinarie perché NonCiFermaNessuno ci insegna che allo stupore che sa creare non c’è mai fine!”

Moltissime le università che dal 2014 hanno ospitato questa campagna sociale senza precedenti, dal nord al sud, in cui migliaia di studenti degli atenei italiani vengono coinvolti per parlare di coraggio, sogni, passione e di incidenti di percorso capaci di diventare opportunità.

L’idea mira a un obiettivo ben preciso: cercare di stimolare i ragazzi a credere in se stessi, a non fermarsi di fronte alle difficoltà e far capire a tutti che si può essere artefici del proprio futuro.

Gli incontri sono vere e proprie conferenze spettacolo, dove si ride, ci si emoziona, ci si commuove, ci si confronta e si crea un’atmosfera bella e coinvolgente.

L’originalità del format comunicativo e l’importanza del messaggio trasmesso hanno portato Luca Abete a ricevere importanti riconoscimenti: proprio l’Università di Parma due anni fa gli ha conferito il titolo di Professore ad Honorem in “Linguaggio del Giornalismo”, e la campagna sociale ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica e dal 2018 vanta il patrocinio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel 2016 inoltre il tour è arrivato nella Città del Vaticano, dove Luca Abete ha parlato con Papa Francesco a 7000 ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.

La novità della quinta edizione è la realizzazione di un brano musicale che porta lo stesso nome del tour “Non ci ferma nessuno”, prodotto dalla OndeSonore Records di Francesco Altobelli e cantato dal giovane talento Patrizio Santo con la partecipazione straordinaria di Luca Abete. Si tratta di un brano dal ritmo travolgente con un testo impegnativo, che racchiude tutta la filosofia di #NonCiFermaNessuno e del suo format, unico nel suo genere oltre che originale.

“Abbiamo pensato che questo brano potesse diventare anche la colonna sonora dei momenti bui, in cui ci si sente più deboli, la soundtrack di riscatto di chi, per un attimo, sente vacillare le proprie certezze e le proprie sicurezze”, racconta Luca Abete.

È possibile ascoltare e scaricare il brano nei Digital Store.

Anche per questa quinta edizione del tour si rinnova la collaborazione con il Banco Alimentare. Grazie al food donor Penny Market e alle visualizzazioni del videoclip della canzone, sarà possibile donare pasti completi alle famiglie bisognose. Investire sui giovani significa investire sul futuro: per questa ragione il legame tra #NonCiFermaNessuno e Corepla, il consorzio per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, si è rafforzato e rinnova la sua collaborazione con il programma “chiamate alle idee” per stimolare gli studenti a sottoporre idee innovative e originali sul mondo del riciclo della plastica. Presente da sempre al fianco del tour la catena di hotel Best Western Italia, che darà l’opportunità agli studenti di inviare i propri cv per le posizioni lavorative aperte. Stabilo, azienda leader nel settore della scrittura, ha realizzato per il terzo anno consecutivo mailer card con all’interno un fineliner Stabilo Point 88. Grazie a questo strumento i ragazzi saranno liberi di esprimere le proprie impressioni sul tour e di raccontare il proprio stato d’animo al termine dell’incontro. Nell’ambito del gemellaggio e della sinergia con Miss Mondo Italia, Luca Abete approderà a Gallipoli per una tappa speciale del tour.

Media partner ufficiale del tour è Radio101.

Il tour dura circa tre mesi e toccherà da nord a sud 10 regioni: Genova 5 marzo; Pescara 14 marzo, Campobasso 15 marzo, Catania 20 marzo, Reggio Calabria 21 marzo, Parma 3 aprile, Siena 4 aprile, Taranto 10 aprile, Salerno 9 maggio e Roma 10 maggio (le date e gli atenei potrebbero variare per motivi organizzativi)

Fonte: Ufficio stampa

Tutte le notizie di Siena